Stavolta la sosta può essere alleata del Napoli

La leggenda vuole che il Napoli soffra sempre le pause. Anche la squadra di Maradona al rientro dopo una sosta stentava. L’Inter di Conte invece dopo le soste quest’anno ha sempre vinto. Ma questo non deve essere un problema.

Gli azzurri, nel loro complesso, hanno grande esperienza. Gente come Manolas, Mario Rui. Allan, Callejon, Mertens, Insigne ne hanno viste di tutti i colori. E’ difficile credere che possano farsi sorprendere da una pausa. Ed anche i giovani (relativamente giovani, a dire il vero) hanno esperienza sufficiente.

La sosta potrebbe invece avere avuto un effetto benefico sulla mente dei giocatori. Sosta atipica, non come quelle dovute alle nazionali. Per sette giorni non ci si è visti, non ci si è allenati (in gruppo almeno, i giocatori avranno avuto i compiti a casa per le vacanze). Si è avuto modo di staccare la spina. E questo potrebbe aver in parte contribuito a cancellare le tossine di un inizio di stagione terribile. Il Napoli a dicembre ha avuto varie scosse. La più forte certamente il cambio del tecnico. Gattuso, a differenza di Ancelotti, che è sin troppo soft, è un martello. Proprio il cambio radicale potrebbe essere aver portato benefici. E la sosta aver dato l’impressione proprio di cominciare da capo.

Per l’Inter vale il discorso opposto. Sin qui la squadra di Conte è andata forse al di sopra delle attese. Sin qui ha viaggiato anche sulle ali dell’entusiasmo. La sosta può aver interrotto il momento magico. Ma questo lo vedremo solo lunedì sera al San Paolo.