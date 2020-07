Standing ovation per De Laurentiis: ha mostrato ai suoi colleghi a cosa dovrebbe servire la Lega Calcio

De Laurentiis in questi giorni ha fatto quello che dovrebbe fare un presidente di una squadra di calcio. Ha convocato tutti i suoi colleghi ed ha esposto un progetto da portare avanti insieme per aumentare le entrate del calcio. Non è importante se il progetto di produrre in proprio le partite sia realizzabile o meno. Se sia conveniente per il calcio italiano. Questo è un aspetto che andrà analizzato più avanti, magari quando si conosceranno i particolari.

Ma il punto non è questo. Finalmente nel calcio italiano c’è stato un presidente che ha proposto qualcosa di nuovo. Di solito le assemblee di lega sono fatte di grandi litigi sui diritti TV. Tutti vorrebbero di più. Ma nessuno in concreto fa nulla per aumentare gli introiti. Si pretende che le TV mettano soldi. A prescindere. E se il prodotto fa schifo non frega nulla a nessuno. Come non frega nulla a nessuno per il fatto che da anni in Italia c’è un monopolio, o quanto meno un accordo di cartello che tiene bassi i prezzi.

De Laurentiis si è fatto parte diligente. Magari il suo progetto è una cazzata, ma almeno ha indicato la strada. Sky non deve aver gradito. Perché in questo modo viene messo in discussione il monopolio. Sky ed il calcio sono legate, in Italia, a filo doppio. L’emittente satellitare sa bene che senza le partite può chiudere bottega. Il calcio non può fare a meno dei soldi delle TV. Sin qui il pallino del gioco è stato sempre nelle mani della TV satellitare. La mossa di De Laurentiis può spiazzarla.

Ma la cosa straordinaria è che finalmente un presidente abbia provato a fare qualcosa di concreto. Magari non se ne farà nulla, ma se non si prova a smuovere le acque il calcio in Italia morirà di inedia.