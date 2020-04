Spadafora:” Nulla è scontato sulla riapertura del calcio”

Spadafora ha rilasciato un’intervista a Che tempo che fa su Rai 2 : Dobbiamo attendere per gli sport di squadra. La data fissata è il 18 maggio ma dobbiamo arrivarci a questa data con le dovute misure di sicurezza. Infatti dobbiamo rivedere i protocolli di serie A. C’è un tentativo di alcuni presidenti di serie A e alcuni media di considerare questo vedremo come un tentativo di ripartire senza le dovute misure di sicurezza e considerare il ministro dello sport un indeciso o uno che non vuole far ripartire il calcio. Questo è solo un modo di ripartire in totale sicurezza e deve essere tale i protocolli devono essere rigido Una commissione medico scientifica ha considerato quel protocollo inadeguato alla ripartenza della serie A. Vanno fatti degli aggiustamenti che rendono tale protocollo sicuro per l’incolumità degli atleti. Questi approfondimenti serviranno per dare il via alla ripresa del calcio. Con il presidente Gravina abbiamo d’accordo La Lega di serie A non penso che sia incline a riprendere il campionato. Non ha senso aprire il campionato se al primo positivo ci dovessimo fermare. Nullo è scontato nelle prossime settimane. Noi dobbiamo vedere come evolve la situazione contagio e poi decidere nel massimo della sicurezza.