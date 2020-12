Sorteggi Europa League: sedicesimi di finale, lo spoglio delle urne di Nyon

Sorteggi Europa League: Dopo il passaggio degli azzurri e delle altre italiane in Europa League, oggi alle 13 a Nyon si sono effettuati i sorteggi per i sedicesimi di finale. Sedicesimi che vedono il Napoli come testa di serie, assieme a squadre come Leicester, Arsenal, Shaktar Donetsk, Manchester United, Milan e Roma.

Il team di mister Gattuso non troverà alcuna compagine delle teste di serie e dalla seconda fascia la Real Sociedad. Come squadre di seconda fascia gli azzurri dovrebbero evitare, tra le più pericolose, Benfica, Dinamo Kiev, Stella Rossa e Olympiacos.

All’estrazione delle sfere dalle urne ci penserà l’ex Inter Maniche. Questi i sorteggi:

Wolfsberg (AUS) – Tottenham (ING)

Dinamo Kiev (UCR) – Club Brugge (BEL)

Real Sociedad (SPA) – Manchester United (ING)

Benfica (POR) – Arsenal (ING)

Stella Rossa (SER) – Milan (ITA)

Anversa (BEL) – Ranger Glasgow (SCO)

Salisburgo (AUS) – Villareal (SPA)

Braga (POR) – Roma (ITA)

Krasnodar (RUS) – Dinamo Zagabria (CRO)

Young Boys (SVI) – Bayer Leverkusen (GER)

Molde (NOR) – Hoffenheim (GER)

Granada (SPA) – Napoli (ITA)

Maccabi Tel Aviv (ISR) – Shakthar Donetsk (UCR)

Lille (FRA) – Ajak (OLA)

Olympiacos (GRE) – PSV Eindhoven (OLA)

Sfide abbordabili, quindi, quelle per le italiane. Granada, Braga e Stella Rossa. Il Napoli con gli spagnoli che sono attualmente settimi nella Liga.

Le partite si giocheranno il 18 e il 25 febbraio 2021.

