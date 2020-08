SOLO LA MAGLIA! Stasera Immobile non deve segnare, il record deve restare del Napoli

Quasi uno scherzo del destino. Il record di Higuain, 36 reti in un solo campionato, è nelle mani del Napoli. Se Immobile segna due reti il Pipita sparisce dal libro dei record. C’è qualcuno che dice che per fare un dispetto al grande traditore sarebbe giusto aiutare Ciro, che per altro è di queste parti.

Assolutamente no. Il record non è solo di Higuain, ma anche del Napoli. I tifosi, quelli duri e puri, lo dicono sempre: solo la maglia. Presidente, dirigenti, allenatori, calciatori: tutti passano. Resta la maglia azzurra. Higuain ha fatto una scelta professionale ed è andato altrove. In quel trasferimento ha le stesse colpe della società che al momento del suo arrivo fissò il prezzo della cessione. Può essere odioso il Pipita, ma il record lo ha fatto in maglia azzurra. Quel record va difeso