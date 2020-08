Solita vergogna: solo i tifosi del Napoli pagano per vedere amichevoli in TV

Per vedere la prima uscita delle nuove maglie (quelle che hanno fatto incazzare i tifosi) prezzi salati. I pochi che avranno la fortuna di vedere la partita allo stadio dovranno pagare 20 euro. Per capirci poco meno del doppio di quanto costava lo scorso anno un biglietto di curva per una gara non di cartello. Chi vorrà vedere la scritta Lete in rosso in televisione dovrà pagare 6 euro, 5,99 per la precisione. In casa Napoli le vecchie, brutte, abitudini non cambiano mai.

Passi per la scritta dello sponsor. Una polemica montata ad arte, c’è da pensare, dall’ufficio marketing della stessa Lete. A costo zero hanno avuto una pubblicità spaventosa sui social, a pagarla sarebbe costata una cifra blu. Ma la storia delle amichevoli a pagamento in TV è vergognosa. Da qualsiasi punto si analizzi la cosa. Si paga (oltre all’abbonamento dell’emittente satellitare, ovvio) solo per vedere le amichevoli del Napoli.

Due estati fa il presidente azzurro, in una delle sue tante esternazioni estive, disse che bisognava contribuire alle spese di viaggio. L’aereo per portare la squadra all’estero (era un’amichevole con il Liverpool) costava molto. Poi c’erano le spese alberghiere. Magari era solo una battuta, ma con De Laurentiis non si sa mai quando scherza o dice cose serie. Fosse stata anche una battuta era di pessimo gusto. Anche perché quando si giocano amichevoli all’estero non solo si incassano bei soldini, ma si è spesati di tutto, ovviamente. Ma stavolta perché pagare? Il Napoli non si muove da Castel di Sangro, dove prende bei soldi, ed ha tutto spesato.

Oddio, c’è lo sconto. Non si pagano 10 euro, ma 5,99. Ma non si gioca neanche contro Liverpool o Barcellona, ma contro Castel di Sangro e L’Aquila. Ma… si paga anche il privilegio di vedere la scritta rossa sulla maglia in anteprima!