Sognare in grandi si può, ma servirebbe il Napoli di 2 anni fa

Se le cose oggi pomeriggio vanno come tutti auspichiamo, il Napoli sarà a 6 punti dalla Roma. In tre partite il distacco di 14 punti è più che dimezzato. Non c’è solo la Roma tra gli azzurri ed il quarto posto, ma è un bel segnale. Il segnale che nulla è perduto. C’è l’Atalanta che non molla, anche se va a strappi, ma sognare si può.

Non è semplice, ma neanche impossibile. In questa ottica è giusto non guardare le altre. Insigne e compagni devono pensare solo a loro stessi. A fare le cose che in passato hanno dimostrato di saper fare. In questo momento serve una lunga striscia di vittorie. Inutile guardare le altre. Anche per non disperdere energie nervose preziose.

Possono gli azzurri riuscire in questo? La risposta è decisamente sì. Per due motivi. Il primo, banale, è che la squadra è molto forte. In questo momento è anche completa, cosa che non era da un anno e mezzo. Il secondo motivo è che la concorrenza non è stellare. Se una squadra buona ma non forte come il Napoli, la Lazio, ha messo insieme 11 vittorie consecutive vuol dire che è possibile. Bisogna crederci fino alla fine.