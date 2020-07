Sky Sport: “Osimhen è del Napoli”

Il giocatore Osimhen è del Napoli. Infatti il giocatore ha firmato per il club azzurro. Le cifre sono 50 milioni di Euro pagati in 5 anni per il Lille con bonus che aumenteranno a seconda degli obiettivi raggiunti dal Napoli e dal giocatore. A lui andranno 4,5 milioni di Euro per 4 anni più bonus crescenti.