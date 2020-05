Silvia Romano: ridicolo quello Stato che festeggia i propri fallimenti!

Silvia Romano è una ragazza di 24 anni. Non possiamo che essere felici per la sua liberazione. Non abbiamo nulla da ridire sul suo abito e sulla sua conversione. Il sospetto che il tutto sia dovuto a “sindrome di Stoccolma” è fortissimo. Ma non ci interessa giudicare la cosa. Sarà lei a decidere in cosa credere e in cosa no, e come vestirsi. Silvia Romano, non dimentichiamolo mai, è la vittima di questa storia. Tutti gli altri, mi ci metto anche io che sto commentando, siamo colpevoli.

E’ criminalmente colpevole chi ha permesso ad una ragazzina di poco più di 20 anni di recarsi indifesa in un territorio ad altissimo rischio. Queste mitiche ONG approfittano dell’entusiasmo dei ragazzini e li mandano allo sbaraglio. Non tutte le ONG sono così, ci mancherebbe: ma ce ne sono alcune che sono pericolosissime. E poiché a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina, il sospetto che siano mosse da interessi economici e non umanitari è fortissimo.

E’ colpevole chi parla per partito preso per motivi ideologici. Su twitter Selvaggia Lucarelli (sic!) ha scritto che è normale che sia tornato con un abito tipico somalo. Tutti quando andiamo in vacanza all’estero torniamo con qualcosa tipica di quel Paese. Come se Silvia fosse stata in un Villaggio Valtur!

E’ colpevole chi ha organizzato una passerella ad uso dei fotografi ieri a Milano. Si parla tanto di distanziamento sociale, poi si permettono certe cose. Si dirà: non si può fermare la libertà di stampa! Ma non diciamo cazzate: bastava non convocare i giornalisti e nessuno sapeva nulla.

Chi invece ha fatto la figura ridicola è lo Stato Italiano. E non parliamo solo di Conte e Di Maio che uno di nascosto dall’altro non hanno voluto perdere l’occasione per apparire in TV a Ciampino. Ma si rendono conto i due che altro che festa, è stata una sconfitta dello Stato? Non è che Silvia è stata liberata da un’azione di intelligence, da un’operazione dei “marò”. Lo Stato italiano ha pagato un riscatto. Probabilmente senza neppure gestire in proprio la trattativa, ma affidandosi ai servizi segreti turchi. Difronte ad una imponente manifestazione di impotenza lo Stato italiano in parata ha festeggiato.

Non solo: per tutta evidenza il fatto che abbia pagato un riscatto mette in pericolo gli italiani che per un motivo o per un altro sono in quei territori. In Italia la piaga dei rapimenti è stata debellata col blocco dei beni dei familiari dei rapiti. Se i terroristi sanno che l’Italia paga, continueranno a cercare di rapire italiani. Siamo tutti felici per Silvia, ma la politica si fa guardando agli interessi della collettività, non del singolo.

Ultima considerazione: alla fine non resisto alla tentazione di dire la mia. Senza peli sulla lingua, come mia consuetudine, non avendo paura di essere politicamente scorretto. Per me è compito dello Stato, a difesa dei suoi cittadini, compilare un elenco di posti sicuri, e di posti pericolosi. Chi va in determinati territori, a prescindere dalla motivazione, lo fa a suo rischio e pericolo. Siano essi giovani cooperanti, ricercatori universitari, imprenditori, giornalisti. Se la “prossima” Silvia Romano decide di andare in un determinato territorio lo fa a suo rischio e pericolo. Del resto, frase abusata in queste ore ma quanto mai veritiera, ci sono tanti che hanno bisogno di aiuto anche nella ricchissima Milano. Può fare del bene anche a pochi passi da casa sua.