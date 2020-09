Siamo un Paese ridicolo: la Juve ha fatto in passato di tutto e di più. Adesso è crocifissa per la “cazzata” Suarez

La Juve in passato è stata condannata, con sentenza definitiva, per illecito strutturale. Non aveva “aggiustato” una singola partita. Aveva falsato tutto. Un sistema di corruzione che aveva visto coinvolto vertici federali, vertici arbitrali, giornalisti sfusi e a pacchetti. Il Genoa per un maldestro tentativo di sistemare una partita perse la promozione in A, e si ritrovò in serie C. Il Verona nella notte dei tempi, 45 anni fa, retrocesse per una telefonata del suo presidente a Clerici. Il patron veneto promise al giocatore del Napoli un aiuto per aprire una concessionaria di auto in Brasile.La Federazione avrebbe dovuto radiare la Juve per il “reato commesso”, alla fine se l’è cavata con un anno di purgatorio.

Della Juve tutti sanno che ha bilanci “taroccati”. Ha chiuso il bilancio al 30 giugno con una perdita di 70 milioni. Ma per arrivare a questa cifra ha spostato ha rinviato, grazie al Covid, il pagamento di 3 stipendi, più o meno altri 90 milioni. Ed ha fatto plus valenze record per 160 milioni. Vendendo giovani sconosciuti a prezzi record. Il Chievo fu penalizzato per molto, molto, molto meno. La società veneta aveva “lucrato” qualche spicciolo, non centinaia di milioni di euro.

C’è la storia di Agricola e del doping. La Giustizia sportiva ha condannato Agricola con sentenza passata in giudicato. La Juve non ha pagato dazio. Potremmo continuare a lungo, ma non avrebbe senso. Tutti sanno, nessuno dice nulla. Adesso invece si sta crocifiggendo la società bianconera per la storia dell’esame di italiano di Suarez. Quante storie. La verità è che quell’esame è stato fasullo come una banconota da 30 euro. Lo si sapeva prima ancora che il giocatore lo facesse. Era ovvio che in poche settimane non avrebbe imparato nulla di italiano. Era ovvio che la Juve si sarebbe mossa (lo avrebbe fatto qualsiasi società al suo posto) per agevolarlo.

La Juve ha fatto di peggio, tanto di peggio, negli anni. Questa è una cazzata.