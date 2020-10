Si chiede la condanna del Napoli reo di non aver violato la legge penale come avrebbe fatto la Juve!

Ieri sera ci sono state un paio di chicche non da poco in TV, durante Tiki-Taka. Illustri professionisti che si sono lanciati in un temerario processo all’ASL napoletana (in realtà erano 2 le ASL in questione) per aver fermato il Napoli. Premessa: come ha scritto ieri sulla sua pagina facebook il Consigliere di Corte di Appello Picardi, il protocollo prevede la possibilità un intervento dell’autorità sanitaria. L’Asl, anche per il mitico protocollo, aveva la possibilità di intervenire. Comunque alla fine del processo all’Asl veniva condannato il Napoli.

Il ragionamento bizzarro è questo: l’Asl ha fatto una cosa che non poteva fare, quindi il Napoli deve avere partita persa. Ora che il Napoli fosse obbligato dalla legge a fare quello che l’ASL ha ordinato è un particolare che nessuno ha tenuto a ricordare.

Nessuno lo ha ricordato anche perché Andrea Agnelli da Torino era stato chiaro. Il presidente della Juve ha ribadito che la Juve sarebbe partita lo stesso. Ossia avrebbe commesso un reato penale. Si, perché ricordiamo sempre che non rispettare un’ordinanza del genere è reato penale. Ma alla Juve sono notoriamente al di sopra delle leggi. Agnelli ha per altro precisato anche che l’ASL di Torino non si sarebbe mai permesso di fare una cosa del genere. Dal che deduciamo che la Juve non solo è al di sopra delle leggi, ma controlla i responsabili della salute.