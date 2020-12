Shock, arrestato l’attaccante dell’Ajax Quincy Promes

Secondo notizie delle ultime ore, l’attaccante dell’Ajax Quincy Promes è stato arrestato per aver accoltellato un uomo. Quest’ultimo è presumibilmente un suo familiare e l’evento si è verificato lo scorso Luglio in una festa in famiglia. L’attaccante di 28 anni è stato arrestato questa mattina ma egli nega qualsiasi coinvolgimento. Ora Promes ha saltato l’allenamento e dovrà affrontare una sentenza dopo tre giorni di carcere, con il rischio di 4 anni di galera. Per ora il club non si è esposto su questa situazione, si aspettano ulteriori novità.