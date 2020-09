Serve un esorcismo: Tafazzi si è impadronito del corpo del presidente De Laurentiis

Ricordate Tafazzi, l’omino vestito di nero che in modo masochistico si “randellava” i gioielli di famiglia? Ebbene il personaggio inventato dalla Gialappa’s sembra essersi impossessato del corpo del presidente De Laurentiis. Servirebbe un esorcista di quelli bravi: “Tafazzi, esci dal corpo del nostro presidente”!

Per la serie “un (nuovo) nemico al giorno toglie la noia di torno”, anche quest’estate è andato in scena l’Aurelio show. Uno pensava che tra tante negatività il Covid avesse portato qualcosa di buono. Ci eravamo risparmiati la quotidiana esternazione presidenziale sulla radio ufficiale. Ma il presidente del Napoli è una persona fedele. Fedele alla stessa moglie da oltre 40 anni, e la cosa gli fa onore. Fedele ad attori, calciatori, allenatori, diesse, che non cambierebbe mai, difatti sono sempre loro a lasciarlo. Purtroppo resta fedele anche alle sue cattive abitudini. C’è di peggio nella vita, sia ben chiaro. Ma…

Quest’anno il ritiro è stato a scartamento ridotto. Meno giorni, ma il presidente, che il copione lo prepara in anticipo, non ha voluto rinunciare a nulla. E in una decina di giorni ha condensato quello che solitamente si riserva di dire nel doppio del tempo. Colpisce soprattutto la “scelta” di attaccare gli arbitri. “Nicchi è un uomo di Lotito” dixit don Aurelio. Magari è anche vero, per amor di Dio. Ma che necessità c’era di dirlo pubblicamente? Non era il caso di fare una guerra ai due in sede istituzionale, ma tenere le polemiche sotto traccia?

Non è mancato il riferimento alle società “sciacalle” che cercano di scippargli i giocatori a poco prezzo. Anche in questo caso era il caso di dare pubblicità alla cosa o non era meglio provvedere? Ad esempio non arrivando a 12 mesi dalla scadenza del contratto coi giocatori?

Quest’anno inoltre il patron azzurro, non contento, ha deciso di innovare il suo repertorio. Ha iniziato annunciando “Urbe et Orbi” che sono tutti sul mercato i suoi giocatori. Chi li vuole non ha che da farsi avanti. Se il prezzo è buono lui accetta. Non che prima non lo facesse, sia ben chiari. Come tutti sanno lui la trattativa della cessione la faceva prima di acquistare i giocatori. La clausola risolutiva espressa non è altro che un fissare il prezzo della vendita prima ancora di perfezionare l’acquisto. Lo faceva, ma non lo diceva espressamente. I tifosi adesso saranno felici di sapere che ufficialmente sono tutti in vendita. Per la serie facciamoci voler bene.

Ma il colpo a sorpresa è stato l’attacco alla Radio Ufficiale. Premessa: al popolo non frega assolutamente quale sia la Radio Ufficiale. Tanto le notizie sul Napoli arrivano a prescindere. Detto questo in diretta il presidente azzurro ha attaccato in modo clamoroso l’emittente che paga fior di soldi la società che lui presiede. Emittente definita provinciale, piccola piccola. Perché? Perché non manda le notizie sul Napoli nel circuito nazionale, ma si limita a quello locale. Lui, letterale, si è rotto le palle di tutto ciò. Ed ha deciso di rompere. Non parlerà più con questa radio.

Ora, come giustamente hanno fatto notare, chi paga per essere la radio ufficiale del Napoli ha poi il diritto di fare ciò che crede. Può anche scegliere, ad esempio, di non fare le radiocronache. Io posso comprare tutto il cibo che voglio e poi non lo mangio. Senza che il salumiere possa dire nulla.

Uno poi ci riflette un attimo e pensa: scusate, ma oggi c’è ancora qualcuno che ascolta le trasmissioni radiofoniche in radio? Sono pochissimi. Ormai si fa tutto sul cellulare, attraverso una “app”. La radio ufficiale del Napoli arriva in tutto il mondo in questo modo. Strano che uno “moderno” come De Laurentiis non lo sappia. Lui che dice in continuazione che il mondo del calcio è nelle mani dei vecchi non sa come oggi si ascolta la radio? Non può essere. E difatti non è così, lo sa benissimo. Tanto è vero che ha subito detto che lui è pronto a fare una radio sul web per arrivare in tutto il mondo. Attenzione: questo non è vero. Non è vero che lo farebbe, esattamente come non ha mai fatto, nonostante le promesse Napoli Channel. Adesso si beccherà una causa milionaria da radio Kiss Kiss.

Ma lui è fatto così: se non si fa nemici non si diverte.