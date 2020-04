Serie A: salvare o non salvare il campionato. Questo è il dilemma di chi gestisce il Potere

La Serie A prova a riaprire i battenti. La necessità di completare la stagione 2019-20 ha una sua logica. Avulsa, purtroppo, dalle dinamiche strettamente connesse al mero risultato sportivo.

In soldoni, allo stato attuale delle cose, in troppi continuano a farsi influenzare dagli aspetti che trascendono direttamente quanto accade in mezzo la campo. La commistione degli interessi, nella scelta dello schieramento, tra chi è favorevole a ripartire, rispetto a quelli che invece vorrebbero rinviare direttamente tutto alla prossima stagione, è davvero tanta.

L’intransigenza del Governo osteggia la Serie A

Il Governo, da un lato, deve dimostrare tutta la sua intransigenza. Con i suoi Decreti, ha praticamente paralizzato una larga fetta del Paese. Affievolendo, magari giustamente, in nome di una superiore necessità di tipo igienico-sanitaria, alcuni dei Diritti Fondamentali e Costituzionali dei cittadini.

Permettere di riprendere a giocare, come se nulla fosse accaduto in questi due mesi di lockdown, potrebbe, quindi, generare nell’opinione pubblica, un’impressione sbagliata. Ovvero, la concessione di un privilegio ai protagonisti del dorato mondo del calcio. Rispetto a quella larga fetta dell’imprenditoria, che, al contrario, ha dovuto calare le saracinesche e bloccare i processi produttivi.

D’altro canto, è innegabile che il sistema calcistico, specialmente il vertice della piramide, rappresentato proprio dalla Serie A, deve essere equiparato, per giro d’affari, ad una grande azienda industriale. Non a caso, le 20 società del massimo campionato, sono capaci di garantire una cifra considerevole all’Erario. Quantificabile in non meno di 1 miliardo e duecento milioni di gettito fiscale e contributivo.

Perdere una somma del genere, nessuno può permetterselo. Tantomeno l’Esecutivo…

I contributi del Coni premiano il calcio

A proposito di numeri. Il Coni è legato a filo doppio con il calcio in virtù delle cifre. All’interno dell’organismo che gestisce e amministra lo sport italiano nella sua globalità, sia a livello professionistico che amatoriale, la Figc è, di gran lunga, la federazione con il maggior numero di tesserati. Pari, circa, ad oltre un quarto del totale.

Milioni di praticanti, che svolgono attività in maniera ludica e dilettantistica. Ed proprio in quest’ultima veste che il Coni ne favorisce la promozione e lo sviluppo su base sociale.

Tenendo presente che, ogni anno, l’entità dei contributi stanziati dal Coni per ogni singola federazione sono erogati in base al numero dei tesserati, il conto degli interessi in ballo è presto fatto. A festeggiare, dunque, è sempre chi gestisce le risorse organizzative ed i proventi finanziarie erogati all’italico pallone.

Serie A: si riparte solo con il consenso della Troika

Chiaramente, il prerequisito imprescindibile affinchè la Troika composta da Governo, Coni e Figc consenta di ricominciare lo svolgimento dell’attività agonistica, autorizzando innanzitutto gli allenamenti (individuali nei primi sette giorni), propedeutici all’effettiva ripresa della Serie A, è sempre il medesimo.

Ovvero, il rispetto dei protocolli in materia di sicurezza sanitaria, in ossequio ai diktat provenienti dalla federazione medico-sportiva, da garantire ai calciatori ed agli staff, tecnico e di supporto organizzativo.

I parametri sono già stati abbondantemente stabiliti. Subordinati alla continua sanificazione di spazi e ambienti di “lavoro” (impianto di gara, centro tecnico d’allenamento, albergo sede del ritiro), oltre che dei materiali sportivi da utilizzare.

Sembra tutto pronto allora, affinchè il pallone cominci nuovamente a rotolare. Al contrario. Perché c’è ancora una piccola, nemmeno tanto trascurabile, circostanza da sottolineare.

Qualche presidente vuole fare il furbetto

E’ una sacrosanta bugia, fatta trapelare ad arte, quella che ci sia compattezza il seno alla Lega Calcio, in tema di ripresa del campionato. Al di là delle roboanti parole di circostanza, veicolate pubblicamente, con la compiacenza di “qualcuno”, nelle segrete stanze dei bottoni, non tutti i presidenti hanno fatto fronte comune per vedere la Serie A nuovamente in campo.

Costoro ed i loro sodali spingono, direttamente o per interposte persone, sul Governo. Esercitando indebite pressioni, velate allusioni piuttosto che larvate minacce.

Se l’Esecutivo cassasse la stagione 2019-20 per Decreto, tanti proprietari, appellandosi allo stato di necessità sopravvenuta, rispetto al vincolo contrattuale liberamente sottoscritto in origine tra le parti, potrebbero astenersi dal continuare a pagare gli stipendi ancora in sospeso, ai calciatori. Contemporaneamente, avrebbero le carte in regola per chiedere ai titolari dei diritti televisivi, il versamento delle quote ancora dovute.

In un colpo solo, con un senso pratico, che sfocia nel bieco pragmatismo, chi ha clamorosamente fallito gli obiettivi stagionali, salverebbe capra e cavoli.

Salvandosi da una inevitabile retrocessione.

Vedendosi assegnato, in virtù di un risultato sicuramente diverso da quello maturato sul campo, un impensabile posto in Champions League.

Stendendo un velo di pietoso silenzio, poi, sui più cinici, in assoluto. Quelli che si disputano lo Scudetto di cartone, da cucirsi sulle maglie.

Francesco Infranca

