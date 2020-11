Serie A, il rischio default è concreto. Eppure la strafottenza regna sovrana

La Serie A ha la netta sensazione di vivere un momento straordinario. Un’epoca che, per ovvie ragioni, non può ricordarne nessun’altra.

Nonostante in tanti, sicuramente troppi presidenti abbiano gestito il loro giocattolo nettamente al di sopra delle proprie risorse economico-finanziarie, un periodo storico così non l’hanno mai vissuto prima.

In questo contesto si muovono e sguazzano, a torto, o forse a ragione, un mucchio di personaggi dalla dubbia moralità. Affaristi avidi e burocrati ingolositi dalla poltrona. Che sognano il loro personalissimo appuntamento con la Storia.

Del resto, non poteva essere altrimenti se nell’ultimo trentennio, quello caratterizzato dal business dei famigerati diritti televisivi, il deficit di bilancio, mascherato attraverso plusvalenze fittizie e contabilità creativa, è stata la regola. Invece che l’eccezione.

I più illuminati, davvero pochi, purtroppo avvertono un’enorme inquietudine. Accentuata dalle conseguenze prodotte sull’italico pallone dalla pandemia. Un disagio che qualche tempo fa non si percepiva. Ma era insito all’interno del sistema calcio. Già discretamente malato.

A tifosi accaniti, appassionati del gioco o semplici curiosi, potrebbe anche importare poco o niente se all’orizzonte stia per palesarsi un disastroso ed irreversibile default.

L’attualità, invece, dovrebbe farli rabbrividire. Perché le perdite complessive dei 20 club di Serie A nella stagione 2019-20 ammontano a 770 milioni di euro. Un vero e proprio abominio gestionale.

Una volta le scaramucce tra proprietari in Lega erano null’altro che luoghi comuni di tipo demagogico. Infarcite da beghe dal acidulo sapore elettoralistico.

Oggi nessuno ha il coraggio di esternare pubblicamente, quello che all’interno di una ristrettissima cerchia è ormai risaputo.

Andare avanti è dannoso. Oltre che decontestualizzato dalla realtà che il Paese vive quotidianamente.

Eppure, il Governo, magari troppo vigliacco per scoperchiare il maleodorante Vaso di Pandora che contiene tutte le metastasi della pedata nostrana, continua a spalleggiare le Istituzioni calcistiche.

Figc e Lega, Uefa e Fifa stanno dimostrando una evidente insensibilità. Sostanzialmente miopi, se non addirittura colpevolmente omissive, davanti al fatto che, continuando a far giocare, si favorisce la circolazione del virus. Come dimostrano i continui focolai riscontrati nei campionati e tra le Nazionali.

E se dal punto di vista meramente sportivo i risultati sono falsati dalle continue assenze causate dalla positività dei giocatori, il danno assoluto deriva dal fatto che le società guadagnano poco o nulla, rispetto ai bagordi del passato.

La mostruosa perdita di fatturato relativa all’attività di biglietteria, associata alla fuga degli sponsor ha creato un buco nero, in cui rischia concretamente di scomparire il calcio italiano.

Il grido di dolore lanciato da qualcuno per ottenere un aiuto dal Governo, obiettivamente impelagato in tutt’altre faccende, sotto forma di sgravi fiscali, potrebbe essere interpretato, al contempo, come un velato ricatto.

Del tipo, poiché il calcio professionistico garantisce un miliardo e duecento milioni di gettito erariale, sarebbe lecito lanciargli un salvagente, piuttosto che affossarlo.

L’ennesimo tentativo di chi, senza rendersi assolutamente conto che la ruota sta girando all’incontrario, pretende di dettare le regole con la violenza delle parole.

L’arroganza aggressiva di chi si ritiene intoccabile, disprezzando tutti quelli che la pensano diversamente.

Un atteggiamento ingiustificabile. Specialmente agli occhi di centinaia di imprenditori che stanno vedendo fallire le loro aziende a causa del virus. Trascurando poi tutti quei lavoratori dipendenti, che non giocano a calcio in Serie A, eppure davvero non sanno come mettere il piatto a tavola…