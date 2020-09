Serie A e Covid-19, che casino. Ma era tutto prevedibile

Un focolaio che spaventa tutti

Il Coronavirus scuote la Serie A.

Oltre a Perin e Schone, altri 9 calciatori del Genoa, nonchè 3 membri dello staff, hanno il Covid. Un vero e proprio inizio di focolaio, che rischia seriamente di paralizzare nuovamente il campionato.

Scatta l’allarme rosso per almeno due le partite. Il prossimo impegno dei genoani, in calendario sabato a Marassi, contro il Torino.

A tremare, però, è pure il Napoli, a seguito della partita contro i liguri. Il big-match con la Juventus di domenica sera appare fortemente in bilico.

Napoli sotto screening

Dopo che il Genoa ha ufficializzato ben 14 casi di positività, all’ombra del Vesuvio tremano. L’ipotesi che possa profilarsi un contagio diffuso anche tra gli azzurri ha spinto la società ad effettuare screening a tappeto.

Pertanto, a partire da oggi pomeriggio, quand’è prevista la ripresa a Castel Volturno, tamponi per tutti. L’esito dovrebbe arrivare non prima di mercoledì.

Considerando però il tempo di incubazione del virus stimato fino a cinque giorni, si proseguirà per tutta la settimana a sottoporre giocatori e membri dello staff ai test molecolari.

Bisogna aggiungere che, mentre la Uefa ha stabilito un tetto di 13 calciatori positivi, in Italia non è stato ancora fissato il limite di contagi che determinano il naturale rinvio di una partita.

Gestione discutibile del problema Covid

E’ innegabile, che la gestione dell’intera vicenda sia stata alquanto paradossale. E getta un ombra sulla efficacia del protocollo stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico in materia di norme igienico-sanitarie a tutela della salute di tutti i tesserati.

Una condizione imprescindibile da rispettare affinchè Lega Calcio e Figc potessero effettivamente riprendere l’attività agonistica.

Quello che sta accadendo fa assolutamente rabbrividire, per pressappochismo o negligenza. Senza neppure prendere in considerazione l’ipotesi peggiore. Ovvero, il più assoluto menefreghismo. Se non addirittura una strisciante malafede…

Un protocollo che non ha funzionato

Ma ricostruiamo i fatti. Poichè la scansione temporale è fondamentale.

Sabato il Genoa rinvia la partenza per Napoli, dopo aver riscontrato la positività al Covid di Matteo Perin, assente all’allenamento proprio a causa di alcune linee di febbre.

Come da protocollo, sottopone al tampone giocatori e staff tecnico. Ai risultati sono tutti negativi. Gli esami vengono ripetuti il giorno dopo.

Motivo che spinge la società a rimandare il decollo per il capoluogo campano. La domenica mattina arrivano gli esiti, che confermano la negatività del gruppo, fatta eccezione per Lasse Schone.

Al secondo giro di tamponi, infatti, il centrocampista danese risulta positivo, e resta a casa. Soltanto a quel punto, i grifoni si imbarcano su un volo charter per Capodichino.

Faggiano conferma le scelte della società

D’altronde ai microfoni di Sky il d.s. rossoblù, Daniele Faggiano, aveva confermano questa versione dei fatti, dichiarando candidamente che la scelta di partire la mattina stessa della gara, piuttosto che il sabato dopo la consueta rifinitura, fosse subordinata alla necessità di avere i risultati dei tamponi.

Un evento preciso e circostanziato, dunque, strettamente connesso alla tempistica.

Ancora Faggiano, nel salotto prepartita, rimarcava il fatto che a Napoli non avevano potuto garantire al Genoa lo stesso termine circa l’immediatezza dei risultati.

Quindi si gioca regolarmente. La squadra di Maran prende sei pappine e se ne torna in Liguria. Neanche 24 ore dopo, il nefasto annuncio.

Due quesiti che esigono risposte esaurienti

Sorge spontanea una domanda legittima. Anzi due…

La prima, indirizzata al Governo, agli scienziati che ne supportano la politica decisionale in tema di pandemia, nonchè alle istituzioni calcistiche.

Cosa succede adesso. Mettiamo il caso che uno o più giocatori del Napoli siano positivi, l’intera squadra andrà in quarantena???

Sarebbe lecito ottenere da Lega e Federazione una risposta decisa e priva di zone d’ombra. Rimanere inermi e attendere supinamente lo sviluppo degli eventi non farebbe altro che peggiorare una situazione di per sè discretamente tragicomica.

Già così la credibilità del campionato è derubricata a teatrino dell’assurdo, che neppure tra i dilettanti sarebbe tollerato. Perchè in casa Napoli questa settimana a tutto penseranno, tranne che alla sfida con la Vecchia Signora…

L’altro quesito va necessariamente posto al Genoa. Chissà che il suo presidente, un tycoon in tema di giocattoli, non possa soddisfare questa perfida curiosità.

Ma i rossoblù dove li avranno fatti i tamponi, alla clinica di Dotty Dottoressa Peluche??

Francesco Infranca

