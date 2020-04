La Serie A è prigioniera del Governo. Solo il Ministro dello Sport, Spadafora, dimostra di contare!

Il Governo tiene in ostaggio la Serie A

La Serie A è prigioniera del Governo. Le sorti del campionato, vertice della piramide calcistica italiana, continua ad essere in alto mare. Anche a causa delle titubanze dell’Esecutivo. In cui, troppe volte, sembra che la mano destra non sia affatto consapevole di quello che starebbe facendo l’arto opposto.

E’ doveroso ricordare, per dovere di cronaca, che il Governo nei giorni scorsi ha varato la “Fase 2”. Da un lato, concedendo la possibilità per gli sport individuali di poter cominciare nuovamente ad allenarsi. Dall’altro, fermando ancora quelli di squadra. Che dovranno attendere almeno fino al 18 maggio.

Le precisazioni del Ministro Spadafora

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a margine dell’incontro con il comitato scientifico che fa da consulente tecnico all’Esecutivo, è tornato a parlare di calcio.

Il titolare di uno dei dicasteri cardine del Governo, quello preposto a soddisfare le esigenze dello sport, ha dichiarato candidamente che: “Gli sport individuali impegnano un numero minore di persone. Il mio auspicio è che il 18 maggio riprendano gli sport di squadra…”. Insomma, appare evidente che il Ministro sappia contare. Ergo, è in grado di comprendere, senza il prezioso suggerimento dei suoi consulenti tecnici, che gli sport di squadra sono etichettati in questa maniera, proprio perché praticati da un gruppo, più o meno numeroso, che lavora collettivamente.

Il fatto è che il comitato tecnico-scientifico, i Soloni cui l’Esecutivo s’è affidato totalmente in materia di sicurezza igienico-sanitaria, ha bocciato il protocollo presentato dalla Figc.

I consulenti scientifici bocciano il piano della Figc

I “suggerimenti” forniti dalla Federmedici sportivi hanno destato più di una perplessità. Soprattutto l’idea dell’isolamento perpetuo, funzionale a garantire a calciatori e tecnici, nonché a tutti quelli che supportano la squadra, dal punto di vista organizzativo e fisioterapico, non è andata giù.

Per i consulenti del Governo, infatti, le criticità sono sostanzialmente due.

Innanzitutto, il numero troppo elevato di persone da gestire. Non meno di 50, ristrette all’interno del centro tecnico d’allenamento, sede del ritiro, fino al termine della stagione. Quello che spaventa maggiormente, però, qualora si riprendesse effettivamente a giocare è la logistica relativa alle inevitabili trasferte. Gli spostamenti, dallo stadio all’albergo. Oltre ai mezzi utilizzati per viaggiare.

Insomma, è proprio quest’ultimo aspetto che preoccupa sopra ogni altra considerazione: 50 persone che se ne vanno in giro liberamente per l’Italia.

I saggi del Comitato tecnico-scientifico hanno stabilito che, nella malaugurata ipotesi ci fosse anche soltanto un “positivo”, in una squadra, a quel punto sarebbe inevitabile far scattare nuovamente il “fermi tutti”. Compromettendo, a quel punto, la possibilità che la Serie A possa essere portata regolarmente a termine.

Fiducia sì, ma non oltre metà maggio

E così, mentre il presidente del Coni, Giovanni Malagò, affida ad un video postato su un noto social il suo messaggio colmo di speranza (“Torneremo ad allenarci, a gareggiare e a gioire insieme!”), magari mal riposta, la stessa incrollabile fiducia nella ripresa dell’attività agonistica non possono certamente averla in Lega Calcio.

Allo stato attuale delle cose, i presidenti delle 20 squadre che compongono il massimo campionato hanno già fissato la dead line, oltre la quale risulterebbe praticamente impossibile riprendere a far rotolare il pallone. L’ultima data utile è stata stabilita il 14 giugno.

Partendo comunque dal presupposto che a metà maggio si ricomincino, senza nessun’altra titubanza, gli allenamenti. Andare oltre non è più ipotizzabile. Visto e considerato che ci vogliano non meno di quattro settimane per portare i calciatori ad uno stato di forma accettabile, per disputare gare ufficiali.

Francesco Infranca

