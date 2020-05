Serie A: due presidenti premono sul Governo per chiudere tutto

C’è chi trama per fermare la Serie A

Nonostante le dichiarazioni di unità e armonia, la Serie A è profondamente spaccata. Per stabilire a che punto siamo realmente, con l’ipotesi di veder ripartire il campionato, dobbiamo necessariamente tenere presente questo presupposto.

Mentre la stragrande maggioranza delle società, da ieri, si stanno attrezzando per riprendere gli allenamenti in ordine sparso e con le dovute precauzioni, affinché vengano rispettate le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria per i calciatori ed i relativi staff, tecnici e di supporto, qualcun’altro trama nell’ombra.

In effetti, ci sono ben due presidenti che tengono per la gola il resto dei colleghi, all’interno dell’Assemblea di Lega. Nonostante un’apparente comunione di intenti, palesata pubblicamente in assise, la loro contrarietà alla ripresa del campionato è sin troppo evidente. Tanto più che essi stessi, o qualche galoppino ben remunerato, contiguo ai palazzi del potere, continuano ad esercitare pressione affinchè il Governo decreti ufficialmente il de profundis della stagione 2019-20.

Il nodo restano gli stipendi

Appare evidente il nesso di conseguenzialità logica tra la spasmodica voglia di questi guitti, travestiti da imprenditori della pedata, e l’annoso problema degli emolumenti ai calciatori.

Per onestà intellettuale, bisogna aggiungere che ai due proprietari fortemente interessati ad uno specifico lockdown governativo limitato al comparto calcistico, hanno avuto la brillante idea di accodarsi altri tre colleghi. Tutti bellamente accomunati dal braccino corto, stile Trex.

In soldoni, dunque, sono ben 5 le squadre del massimo campionato che non versano gli stipendi ai loro calciatori da febbraio.

Tant’è vero che all’interno di questi spogliatoi, i rappresentanti sindacali si mantengono costantemente in contatto con l’A.I.C. paventando l’ipotesi estrema, qualora perdurassero i mancati pagamenti. Ovvero, ricorrere alla messa in mora. Funzionale alla risoluzione unilaterale del vincolo contrattuale, causa inadempimento di una delle parti.

Il precedente che preoccupa la Serie A

Del resto, un precedente emblematico s’è concretizzato proprio in queste ore, seppur in Lega Pro. I calciatori del Catania, senza stipendio da gennaio, hanno deciso di far partire le raccomandate contenenti la messa in mora.

E non si dica che, con i chiari di luna che si profilano all’orizzonte dell’economia globale, gli stipendi dei calciatori dovrebbe essere l’ultimo dei problemi da mettere in calendario.

Perchè già prima che la pandemia cambiasse radicalmente i comportamenti della gente, era radicata consuetudine di tanti (troppi…) presidenti pagare in ritardo.

Addirittura, è sempre in voga l’usanza di qualche scienziato della finanza creativa, applicata all’italico pallone, di farsi firmare, a fronte di una nebuolsa promessa di pagamento, piuttosto che dando in garanzia titoli ballerini, la liberatoria dai calciatori, propedeutica all’iscrizione alla stagione successiva.

Chiaramente, risulta pure superfluo sottolineare che, una volta ottenuta l’iscrizione, dopo il presidente si “distrae”, dimenticandosi di ottemperare a quanto promesso e dovuto.

Insomma, altro che dorato mondo del pallone, Top Player (o presunti tali…) e stipendi da nababbi. Il calcio italiano è una giungla. Dove il più forte, prepotente o astuto cerca di prevalere sui più deboli e meno tutelati, calpestandone continuamente i diritti!

Francesco Infranca

