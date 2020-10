Serie A, un campionato sempre più inquinato dalla disinformazione

La Serie A ha offerto uno scenario squallido e sconsolante nel fine settimana. Il “caso Napoli” produrrà inevitabili strascichi dal punto di vista meramente calcistico. Trascurando, almeno in questa sede, le conseguenze sul piano Politico-Istituzionali. Oltre a quelle giuridiche.

Appare evidente, tuttavia, che a rendere maggiormente putrida una situazione già di per sè abbastanza sgradevole, se ancora ce ne fosse bisogno, abbiano contribuito gli innumerevoli commenti alla vicenda.

A partire dal primo pomeriggio, e fino a notte inoltrata, le voci di un po’ tutti quelli interpellati nel pre e post gara di Torino, non sono state capaci di svelenire un episodio destinato a caratterizzare l’intero campionato.

Sembra quasi che i nuovi protagonisti di questo enorme carrozzone mediatico siano diventati i “fenomeni” della visibilità. Parvenu che si atteggiano a professori.

O peggio ancora, a inventori del pallone, alla stregua del miglior scopritore dell’acqua calda. Che pomposamente infiorettano parole e musica da strimpellare, dall’alto del loro scranno televisivo.

Caratteristica di tale categoria è l’ostentazione dello status di tuttologo, tecnico-tattico. Nonchè comportamentale.

Bacchettano chiunque, approfittando di microfoni benevoli e tv prezzolate, impartendo Urbi et Orbi, sonore lezioni di etica.

Sarebbe lecito chiedere a questi personaggi, con una morale alquanto dubbia, modulata selettivamente in base agli interessi dei loro Padrini, dov’erano quando, per esempio, il Var fu spento per mesi. Mentre loro ne avallavano l’uso intermittente.

Magari potrebbe essere illuminante conoscere che opinione hanno sulle cd. “società amiche”. Null’altro che succursali occulte, con le quali è possibile triangolare affari lucrosi, nonchè operare indirettamente ingerenze sul mercato delle rivali.

Forse questi novelli Giano, dalla doppia faccia, orientati a valutare i fatti del campionato in maniera diversa, a seconda di chi li compie, hanno maturato una teoria pure sulla rimozione forzosa dei giornalisti sgraditi.

Effettivamente, nessuno osa sospettare che alcuni dei principali competitors, nel grande e meraviglioso gioco della Serie A, possano mai provare a controllare trasversalmente le notizie.

Influenzando, direttamente o per interposta persona, chi è deputato a veicolarle, liberamente e senza alcun condizionamento.

Ovviamente, considerando il momento storico contingente nel quale l’informazione si dibatte, specialmente la profonda crisi di liquidità degli editori, che ne mette in discussione la stessa esistenza, il finanziamento esterno da parte di chi acquista ingenti pacchetti pubblicitari, su tv, periodici e quotidiani, fa indubbiamente comodo.

Chissà che non suggerisca anche cosa omettere di dire…

Francesco Infranca

