Sentenza Juve-Napoli: questi i possibili scenari

Il Napoli pretende di rigiocare, la Juventus vuole il 3-0 a tavolino. Come andrà a finire?

Juventus-Napoli, il giorno del giudizio. È infatti attesa per oggi la decisione del giudice sportivo, che si è preso una settimana in più per emettere la sentenza sulla gara dello Stadium non disputata il 4 ottobre scorso, quando gli azzurri non si presentarono a Torino perché bloccati dalla Asl Napoli 1 a seguito della positività di Elmas dopo quella accertata di Zielinski. Una sentenza destinata in ogni caso a creare un precedente vista l’eccezionalità della situazione legata al Covid-19.

Come riporta il sito di Mediaset Sport da una parte c’è il Napoli che si appella all’articolo 55 del Noif (norme organizzative interne della Figc), che parla di “causa di forza maggiore” per giustificare la mancata presenza del Napoli in campo, per evitare la sconfitta a tavolino e rigiocare la partita. “Se dovesse arrivare il 3-0 a tavolino, il Napoli non accetterà in alcun modo questo provvedimento che riterrebbe offensivo – ha dichiarato il legale del club azzurro Mattia Grassani – Il club ricorrerà sia alla Corte sportiva d’appello che al Coni per stabilire la verità”.

Dall’altra c’è la Juve che si è attenuta alle disposizioni e che si aspetta il 3-0: “Le norme sportive sono chiare: chi non si presenta, va incontro a sanzioni disciplinari – ha detto il presidente bianconero Andrea Agnelli la sera stessa della mancata disputa della partita – C’è un protocollo della Figc che rimanda a una circolare del ministero della Salute approvato dal comitato tecnico-scientifico. Un protocollo che la Juventus ha rispettato in tutti i suoi passaggi per potere giocare la partita. Abbiamo applicato strettamente il protocollo, alla lettera”. Per la violazione del protocollo da parte del Napoli circola anche l’ipotesi di uno o più punti di penalizzazione o una maxi multa.

Per assurdo oggi il Giudice Sportivo però potrebbe anche decidere di non decidere rimandando così la “palla” al mittente. Come andrà a finire?