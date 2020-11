Scwhoch: “La partita con la Roma ci dirà tante cose”

Un grande ex ieri sera a Marte Sport Live, dove è intervenuto Stefan Schwoch per alcune osservazioni sul delicato momento del club azzurro dopo la sconfitta con i rossoneri.

L’ex bomber commenta la prestazione contro la ciurma di Pioli: “La gara con il Milan non mi è parsa affatto positiva, un Napoli sottotono si è fatto dominare pur conducendo egli stesso la partita. Questa sconfitta, però, non mette alcun punto e probabilmente non lo metterà neanche la prossima contro la Roma: il Napoli si giocherà il titolo fino alla fine”.

Un occhio anche sulle tante polemiche della tifoseria partenopea: “I tifosi devono stare vicini alla squadra ed essere fiduciosi, non si può attaccare allenatore e giocatori ogni volta che si perde e non si possono sostenere cose assurde come ciò che sto ascoltando dopo il passo falso di domenica. Il prossimo big match ci darà tante conferme su cosa va e non va nel team, la Roma è una delle squadre più in forma del campionato”.