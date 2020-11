Sconcerti: le Asl fermano le Nazionali? Juventus-Napoli allora va rigiocata!

“Se le Asl possono mandare in nazionale i giocatori di loro competenza geografica allora Juve-Napoli andrebbe giocata“. Sono le parole di Mario Sconcerti, a calciomercato.com, in merito al blocco di alcune Asl regionali per la partenza dei giocatori nazionali nelle rispettive selezioni che potrebbe favorire la disputa di Juventus-Napoli, gara vinta a tavolino dai bianconeri per il caos positività in casa Napoli. “E’ molto semplice, le regole in gioco sono due, una vale per qualunque cittadino, l’altra è figlia di un accordo fatta dallo Stato con il calcio – ha detto Sconcerti -. La prima regola la conosciamo tutti e prevede l’isolamento volontario per chiunque sia stato a contatto con una persona positiva, l’altra prevede che si possa andare avanti a patto di isolare sia il giocatore che il resto della squadra. E’ il famoso giocatore positivo considerato come un infortunato“.