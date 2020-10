Sassuolo, casi di Covid in seno ai neroverdi

Martedì il club neroverde aveva annunciato che Jeremy Toljan e Lukas Haraslin, dopo i test effettuati, erano risultati positivi e posti dunque in isolamento domiciliare.

Poco fa, invece, il Sassuolo ha diramato una nota, con la quale annuncia che “dai tamponi effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività, un calciatore e due membri dello staff”.

Non trapela altro. Il più assoluto riserbo, almeno finora, è calato sui nomi dei tre tesserati che, in ottemperanza la protocollo previsto dalla Figc, prosegue il comunicato “sono completamente asintomatici e sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare”.