Sassuolo avversario ideale per il Napoli di questi giorni

Il Sassuolo per tanti versi è la squadra ideale per il Napoli oggi come oggi. Ed anche il fatto che si giochi in trasferta potrebbe essere di aiuto. Il San Paolo da sempre è un punto di forza per gli azzurri. La storia insegna che ci sono state tante partite vinte dai tifosi prima ancora che dai calciatori. Ma in questo momento storico può diventare un peso insopportabile. Non c’è nulla di peggio che in uno stadio mezzo vuoto. Per di più con tifosi pronti a fischiare al primo errore. Molte meglio giocare in trasferta. I 2/3mila tifosi che saranno al seguito sono in linea di principio residenti al nord. Quelli che vedono la squadra poche volte l’anno. E non hanno certo voglia di contestare.

Il Sassuolo arriva probabilmente affaticato alla gara. Ha giocato mercoledì a Brescia. Non pensate tanto al dispendio di energie fisiche: si fatica di più ad allenarsi con una “doppia”. Ma in questa settimana ci si è allenati poco e male. E la stanchezza mentale, specie per chi non è abituato a questi ritmi, si sente e non poco alla terza partita di fila. Senza dimenticare l’appagamento per la vittoria di Brescia. Vincere fa morale, ma spesso appaga.

Il Sassuolo già di suo non è squadra speculativa. De Zerbi anche quando allenava il derelitto Benevento pensava sempre in grande. Non a speculare. Non farà barricate. E il Napoli, lo abbiamo visto sabato scorso, soffre da morire contro chi fa solo catenaccio.

Certo servirà una gara attenta, tutti devono essere concentrati. Soprattutto i difensori. Non diciamo di ripetere la partita di Anfield, dove tutti resero al 120% delle proprie personalità. Basterebbe però anche un Napoli all’80% per vincere. Ma quante volte quest’anno in campionato abbiamo visto un Napoli non diciamo all’80%, ma almeno al 50% delle proprie possibilità?