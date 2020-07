Sarri, missione fallita. Ha vinto, ma non è più lui

Sarri tra qualche anno verrà ricordato per il suo Napoli, non certo per lo scudetto vinto con la Juve. Alla fine ti rendi contro che “vincere non è la sola cosa che conta”. C’è dell’altro. Sarri ha vinto, ma ha fallito la sua missione. Che era quella di fare della Juve una squadra bella da vedere, non solo forte. Con Sarri hanno fallito anche Agnelli e Paratici che alla Juve lo hanno voluto. Hanno pensato di poter fare un innesto indolore, senza considerare che Sarri e la Juve sono e restano antitetici.

Nel dna della squadra bianconera c’è l’idea di un calcio diverso. Muscolare, speculativo, individuale. L’esatto contrario del calcio di Sarri. O quanto meno del calcio che ha reso indimenticabile il calcio di Sarri a Napoli. Un calcio tecnico, propositivo, collettivo. La Juve quest’anno è stata un ibrido. Non è neanche vero che i giocatori non hanno provato a seguire il tecnico. E’ che non erano fatti gli uni per l’altro.

Sarri a Torino ha vinto, ma ha dovuto camuffare sé stesso. A Napoli era genuino. Non c’era nulla di artefatto nel suo comportamento. L’idea di fare il capopopolo e guidare la sua gente fino al Palazzo gli si attagliava alla perfezione. Lui figlio di un operario dell’Italsider, l’ultimo comunista italiano. Pronto a battersi contro le storture del sistema. A Torino gli hanno imposto di arrivare con l’aereo privato, col rolex al polso. O forse, e sarebbe peggio, è stato lui a pensare di doversi comportare in questo modo. Lui l’uomo del campo, sempre in tuta, non ha messo giacca e cravatta. Ma l’hanno obbligato ad indossare una polo scura, che era peggio di una divisa.

Il buon Maurizio a Torino non è mai stato amato. Del resto era il simbolo della sconfitta della Juve. Che contro il suo Napoli aveva vinto gli scudetti (stendiamo un velo pietoso sul come), ma che era stata distrutta dal punto di vista del gioco. Il potente spesso “compra” il nemico. Ma lo fa per umiliarlo, non per valorizzarlo.

Adesso vediamo come va a finire. Se non dovesse vincere la Champions (e non è facile) pensate che Sarri resterà a Torino?