Sarri, cronaca di un fallimento annunciato

Cronaca di un fallimento annunciato, quello di Sarri alla Juve. Il tecnico di Figline era, per tutta evidenza, il meno adatto a sedersi sulla panchina bianconera. Due modi diametralmente opposti di vedere il calcio e la vita.

Sarri a Napoli era sé stesso. A cominciare dalla tuta in campo, per finire con tutto il resto. A Torino arrivò con l’aereo privato ed un rolex al polso. Sembrava uno yuppie degli anni 80, e non il figlio di un metalmeccanico. Uno dirà: non c’entra nulla col campo. Vero, ma non troppo. Quando non sei te stesso fino in fondo rendi di meno.

Ma il problema maggiore era il sistema di gioco. L’idea di calcio di Sarri è quella di un collettivo in cui ognuno fa la sua parte. Alla Juve da sempre sono abituati alle giocate individuali. Cristiano Ronaldo il simbolo di questo concetto. Giocatore straordinario, ma individualista come nessun altro al mondo. Con lui in campo il gioco di Sarri non si può fare.

La Juve ha un suo DNA muscolare, il gioco di Sarri è fatto di velocità. E poi la Juve da sempre è squadra speculativa. Ha costruito i suoi successi su una difesa di ferro. Giocatori abituati a giocare chiusi nel fortino, pronti a colpire con i colpi straordinari dei singoli. Ad una squadra del genere, che negli ultimi 8 anni aveva vinto 8 scudetti, 4 Coppa Italia, un numero imprecisato di Super Coppa Italiana, ed aveva giocato due finali di Champions non si poteva chiedere di cambiare. Perché per altro non aveva le caratteristiche giuste per farlo.

A Torino, piace dirlo (piace, non spiace) ha sbagliato la società, non ha fallito Sarri. Lui è stato presuntuoso al punto da pensare che sarebbe stato in grado di gestire il tutto. C’è da capirlo, per altro. Ama il calcio, ma da calciatore non ha fatto nulla di speciale. Da allenatore ha iniziato in II categoria. Ad un certo punto ha lasciato un posto prestigioso in banca. Si è trovato l’occasione della vita, non poteva rinunciare. Ed alla fine gli è andata anche bene. Ha messo al sicuro il futuro suo e della sua discendenza. Ed ha vinto uno scudetto, cosa che non capita a tutti gli allenatori.

Ma tra qualche anno nessuno ricorderà questo scudetto. Tutti però parleranno del Napoli di Sarri. Perché non è vero che vincere è la sola cosa che conta. I vincitori passano alla storia. I perdenti di successo a volte entrano nella leggenda.