Sarà Stadio Diego Armando Maradona, la conferma di De Magistris

Conferme dal sindaco riguardo la rinomina del San Paolo in Stadio Diego Armando Maradona. Nei prossimi giorni in commissione toponomastica, i tempi saranno molto celeri.

Ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo c’è il primo cittadino Luigi De Magistris. Il sindaco ha fatto il punto della situazione riguardo la rinomina di stadio e stazione. Ha iniziato col parlare della casa del Napoli: “Il nome dello stadio sarà quello che ci si aspettava: Stadio Diego Armando Maradona, la dicitura “Comunale” è implicita, perché è del popolo. La procedura sarà molto rapida, oggi c’è la riunione della commissione toponomastica che ho già convocato per venerdì. Possiamo affermare che dalla prossima partita in casa degli azzurri sarà ufficialmente lo Stadio Diego Armando Maradona”

De Magistris si è espresso inoltre anche su altri progetti: “Al momento la priorità ce l’ha la rinomina dello stadio, ma per Maggio 2021 avremo un’altra novità. La Fermata Mostra si chiamerà Stazione Mostra – Maradona ed al suo interno si sta pensando all’installazione di un’esposizione dedicata a Diego. Questo connubio Stazione Mostra – Maradona/Stadio sarà un pellegrinaggio vero e proprio in suo ricordo”.

Il primo cittadino ha inoltre aperto ad altre idee: “Il popolo napoletano è fantasioso e noi valutiamo qualsiasi proposta. Si potrebbe, in futuro, pensare di dedicare a D10S una piazza o una strada, ma attualmente la priorità è quella dello Stadio Diego Armando Maradona. Al suo interno stiamo collaborando con la società per creare un anche un museo in suo onore, gli è dovuto perché ha unito tutti”.

Tanti gli spunti quindi, per onorare la memoria del defunto fuoriclasse argentino. La prima vittoria sarà sicuramente la rinomina dello stadio, aspettiamo lo svolgersi della questione per altri aggiornamenti.

