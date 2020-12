San Paolo: una lettera al prefetto di Napoli per fermare la rinomina, ma la Diocesi è favorevole.

I tifosi del Napoli e di tutto il mondo non vedono l’ora che sia dedicata una struttura tanto importante come lo stadio di Fuorigrotta a Maradona; c’è però uno scoglio da superare. La memoria religiosa di San Paolo, fortemente radicata nella cultura religiosa della città partenopea.

Nuovi retroscena sulla possibilità di rinominare lo Stadio San Paolo in Stadio Diego Armando Maradona. Don Tonino Palmese ha inviato nelle scorse ore una lettera al prefetto Marco Valentini per avanzare le proprie perplessità sulla questione.

Proprio pochi giorni fa, in un intervento a Radio Marte, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris affermò novità sulla casa del Napoli. Il cambio di nome sarebbe avvenuto repentinamente; in poco tempo, quindi, salvo complicazioni potremmo iniziare a chiamare il vecchio San Paolo, Stadio Diego Armando Maradona. La commissione toponomastica incontratasi nei giorni scorsi aveva dato l’ok per il cambio di nome.

Recenti retroscena però, ci mostrano come la strada per l’omaggio al fuoriclasse argentino deceduto, possa diventare impervia. Don Tonino Palmese, il prete anticamorra di Libera Contro le Mafie, ha inviato una lettera al prefetto Marco Valentini dove viene spiegato il suo dissenso nel cambio nome.

San Paolo – Maradona: Don Tonino Palmese propone lo stile San Siro

Don Tonino Palmese: foto dal web

Ad un’intervista de Il Mattino parla lo stesso Don Tonino Palmese: “Dovremmo pensare ad una soluzione del tipo: Stadio San Paolo – Maradona, come è stato fatto a Milano (San Siro – Meazza), ricordando un santo e un campione. Nessuno mette in dubbio ciò che ha fatto Maradona a Napoli, ma dobbiamo preservare la memoria di un santo tanto importante come San Paolo”.

Don Palmese, però, vuole evitare inutili polemiche: “Non entro nel merito di ciò che rappresenta Maradona per i napoletani. La mia preoccupazione è che sull’onda dell’entusiasmo si possa cancellare una tradizione religiosa e cristiana bimillenaria nata con l’apostolo San Paolo che vorrei ricordare ai credenti, annunciò la fede proprio su quei territori dove oggi sorge lo stadio”.

La Diocesi di Pozzuoli, intanto, non ha opposto resistenza al cambio nome: “Ben venga, dunque, l’intitolazione a Diego Armando Maradona del principale impianto sportivo della nostra città, se questo aiuterà la crescita umana e sociale della nostra terra purché non si perda la memoria delle nostre radici e ci siano iniziative culturali significative che mettano in evidenza i fondamenti greco-romani e cristiani della storia del nostro territorio. Senza radici profonde dove andiamo?“.

Staremo quindi a vedere quali saranno gli sviluppi con anche eventuali aggiornamenti da parte del sindaco De Magistris.

