Salvatore Bagni: “Arbitraggio scriteriato”

Dopo la brutta sconfitta contro la truppa di Ibra & co. ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo parla Salvatore Bagni. L’ex campione del Napoli ha puntualizzato come l’arbitraggio di Valeri di Roma sia stato scriteriato.



“Il giallo a Bakayoko nel primo tempo è del tutto inesistente, non era neanche fallo” – riferendosi all’intervento su Saelemaekers – “il giocatore del Napoli era in netto anticipo sul pallone. Possiamo dire che la seconda ammonizione nella seconda parte di gioco ci sta, ma il primo è stato decisamente intimidatorio; la decisione di Valeri ha condizionato tutta la partita poiché è intervenuto su un calciatore fondamentale per il centrocampo azzurro precludendogli la possibilità di fare il proprio ruolo come si deve per il resto del match”.



Sul gioco della squadra di Gattuso commenta invece: “Il problema forse, anche in base ai dati statistici che vedono il team tirare così tanto in porta, è la poca concretezza nelle conclusioni. Sembra quasi che i calciatori perdano la concentrazione sotto porta”.