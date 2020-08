Sabato sera è il Napoli che ha tanto da perdere, a differenza del Barcellona…

Il Napoli ha tantissimo da perdere dalla sfida col Barcellona. Paradossalmente ha più da perdere rispetto a Messi e compagni. I catalani quest’anno, a naso, non hanno la possibilità di vincere la Champions. Questione di ricambio generazionale innanzitutto. Essendo una squadra abituata a vincere questa manifestazione, non sarà certo la possibilità di approdare ai quarti di finale che li solletica.

Gli azzurri hanno la possibilità di scrivere una pagina di storia. Perché mai il Napoli è arrivato ai quarti nella massima competizione europea. Non ci è arrivato neanche ai tempi di Maradona, neanche ai tempi della MA.GI.CA. E c’è la possibilità di giocare contro un Barcellona ai minimi termini dal punto di vista numerico. Con uno spogliatoio spaccato. Con l’aggiunta, che non guasta, di giocare a porte chiuse. In certi stadi il pubblico influisce molto sul risultato. Trascinando i propri giocatori, e soprattutto incutendo soggezione negli arbitri. Anche i più braci, quelli meno influenzabili, possono essere fuorviati da boati, mormorii e compagnia cantando.

Smettiamola di dire che da questa partita gli azzurri non hanno nulla da perdere, perché è assolutamente falso. Il Napoli ha da perdere la possibilità di scrivere la storia. Il Barcellona da questo punto di vista non ha nulla da perdere. Che poi l’impresa sia difficilissima è un altro discorso. Ma di qui a dire che non c’è nulla da perdere…