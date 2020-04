Romero: il difensore di qualità, che ha già animato il mercato

Fermo il calcio giocato, impazza il mercato

Al Napoli piace Cristian Romero. Potrebbe apparire un paradosso. L’attività agonistica ancora non è ripresa. Eppure, all’ombra del Vesuvio, programmano già il prossimo anno.

Secondo i bene informati, infatti, nelle segrete stanze dei bottoni, a Castelvolturno, società e direzione sportiva pensano in ottica futura. Nonostante la stagione in corso non sia ancora formalmente terminata.

Del resto, fino a quando il pallone non ricomincerà a rotolare, spetta al mercato accendere la fantasia dei tifosi. Affascinati dagli incastri che potrebbe generare una voce. Che sia essa plausibile, impensabile o solamente infondata.

Perché in alcune circostanze, i rumors sono null’altro che il frutto di una mera speculazione aritmetica. Nel caso di Romero, il conto è presto fatto.

Milik chiave di volta per l’argentino

La Juventus è alla spasmodica ricerca di un centravanti. Ergo, cercherà di arrivare a prendere quanto di meglio offra il mercato. Partendo da un presupposto di fondo. Anche dalle parti della Continassa dovranno fare in conti con la crisi del sistema post-Coronavirus, In soldoni, un’economia tendenzialmente recessiva. Con poca liquidità circolante nel mondo del calcio. Ed una palese svalutazione del costo dei cartellini.

In questo contesto, piuttosto che immaginare la Vecchia Signora che si sveni per Icardi, appare più verosimile dare spessore all’idea alternativa. Ovvero, che i bianconeri scelgano di virare su Milik. Un giocatore tutto sommato affidabile. Pur non rientrando, il polacco, nell’alveo naturale dei Top Player (o presunti tali…).

A quel punto, non bisogna trascurare un piccolo particolare. Poiché l’attaccante partenopeo è comunque titolare di un contratto in scadenza 2021, il prezzo di vendita lo stabilisce il Napoli. Al netto dei parametri accessori che indubbiamente influenzeranno qualsiasi affare, la prossima estate. Senza impelagarsi più di tanto nei meandri economici di una trattativa che, al momento, è allo stato del tutto embrionale, la congiuntura matematica suggerisce la quadratura del cerchio.

Quindi, da Torino, potrebbero offrire uno o più calciatori, come parziale contropartita tecnica, al fine di limare la cifra pretesa dagli azzurri per il loro centravanti. Una valutazione vicina ai 50 milioni di euro, secondo quello che sussurrano i pifferai, addentro alle cose “mercantili”.

Le origini di Romero

Così, uno dei nomi accostati con maggior insistenza al Napoli è quello di Romero. D’altronde, il difensore argentino, attualmente al Genoa, è di proprietà della Juventus.

Il 21enne Romero (è nato il 27 aprile ’98) cresce calcisticamente nel Belgrano. A 12 anni mette piede per la prima volta nel settore giovanile della squadra di Cordoba. Inizialmente utilizzato da laterale destro, viene poi spostato al centro della difesa. Posizione che attualmente sembra prediligere. Dove il suo utilizzo può essere fruttuoso per far partire l’azione palla a terra dal basso. Sia nella difesa a 3, come terzo di destra, che nella linea a 4, occupando uno dei due spot da centrale.

A 18 anni, l’esordio nella Serie A argentina ed il primo contratto da professionista. Nello stadio di casa, dedicato a Mario Kempes, Romero si impone subito con la sua fisicità (alto 1.85 per 80 kg), alla quale abbina una discreta spinta in fase offensiva. Caratteristica, probabilmente, rimastagli dall’originario ruolo di terzino.

Tanti pregi e qualche difettuccio

Dopo due anni pressochè da titolare in Serie A, Romero ha abbondantemente messo in evidenza pregi (tanti) e qualche difetto, da limare.

Come accennato, il fisico lo supporta ampiamente. Sbaglia, invece, chi pensa che sia soltanto un muscolare, abile limitatamente nel rimanere incollato all’uomo. Poiché è dotato di una discreta reattività. Qualità che gli consente di scegliere bene il tempo dell’anticipo, permettendogli di rischiare pure qualcosina nell’intercetto, uscendo “alto” sugli attaccanti avversari.

La capacità di timing è utile nel gioco aereo. Con quella dose di esplosività quando deve attaccare la palla in volo, che gli fa sovrastare quegli avversari, cui concede qualcosina in termini di altezza.

Sul versante opposto, la concentrazione sicuramente è uno dei fondamentali da migliorare. E questa carenza, alcune volte incide sulla propensione all’intervento scomposto. L’aggressività, quando va in trance agonistica, che talvolta lo carica di falli, e conseguenti provvedimenti disciplinari, è sicuramente un aspetto da migliorare. Per esempio, nel 2017 gli ha rovinato l’esperienza con l’Under 20 dell’Argentina, al Sudamericano di categoria, concluso precocemente, con qualche cartellino di troppo.

La Juventus nel destino

Il suo destino, finora, si è intrecciato inequivocabilmente con quello della Juventus, per diversi motivi. Conosciamoli meglio.

Il Genoa, nell’estate 2018, aveva acquistato Romero dal Belgrano per appena 1.65 milioni.

L’esordio da titolare, in Serie A, il 20 ottobre, proprio affrontando la Juventus. L’arrivo del nuovo allenatore, Ivan Juric, subentrato all’esonerato Ballardini, schiude le porte dell’undici titolare a Romero, che mette subito in mostra tutte le sue qualità. Gioca con personalità, offrendo una prova di spessore e non facendo trapelare alcun timore reverenziale nel duello rusticano, contro Cristiano Ronaldo. Che alla fine ha segnato. Però, al termine di un’azione convulsa. Lontano dalla marcatura old style, dal sapore di calcio antico, impostagli dal difensore argentino.

Nel luglio 2019, i bianconeri l’hanno acquistato a titolo definitivo, proprio dal Grifone. L’investimento è stato corposo, ben 26 milioni di euro. Immediatamente dopo, l’hanno lasciato in prestito annuale allo stesso Genoa. Stabilendo, contestualmente un premio di valorizzazione, quantificato in massimo 5.3 milioni, da corrispondere al raggiungimento di determinati obiettivi, con la maglia rossoblù. Termometro del fatto che “El Cuti”, come lo chiamano in patria, sia considerato dalla Signora un potenziale crack, la sottoscrizione di un contratto quinquennale, scadenza giugno 2024.

Sturaro, apertura di credito per arrivare a Romero

Romero, seppur indirettamente, ha già animato il calciomercato, a gennaio 2019. Intrecciando il suo nome con quello di Sturaro, il cui passaggio, a titolo definitivo, dalla Juventus al Genoa (sempre loro…), suscitò un mucchio di sorrisi ironici. Secondo non pochi addetti ai lavori, l’esborso monetario affinchè la trattativa si concretizzasse – 18 milioni di euro complessivi, 1.5 di prestito più 16.5 di riscatto obbligatorio -, corrispondeva veramente poco al valore tecnico dell’intera operazione.

Nulla di illegale. Bensì, una consuetudine troppo spesso consolidata, in regime di Fair Play Finanziario. In concreto, due società che intrattengono buoni rapporti tra loro, al fine di evitare di chiudere l’esercizio amministrativo ascrivendo grosse perdite nei rispettivi bilanci, concludono operazioni di mercato, utili ad entrambe. Certamente, dal punto di vista economico-finanziario, creando lucrose plusvalenze. Magari, dalla dubbia efficacia, sotto il profilo squisitamente tecnico-tattico.

Il trasferimento di Sturaro, dunque, da un lato rappresenta tipicamente questo modus operandi. Del tutto legittimo. Tralasciando qualsiasi altra considerazione di natura etica. Dall’altro, ha aperto la strada a collaborazioni future tra Juventue e Genoa. Non bisogna dimenticare che Sturaro, in un certo senso, è stata l’apertura di credito per arrivare a Romero.

In effetti, considerando quanto i liguri avevano pagato il difensore argentino, nell’estate 2018, la cessione alla Juventus, avvenuta solamente un anno dopo, ha quindi generato una plusvalenza mostruosa per la società presieduta da Preziosi.

Ma si sa, certe volte, le vie del calciomercato sono davvero infinite…

Francesco Infranca

