Rino Marchesi: “Diego espresse il desiderio di vincere il Mondiale, e ce l’ha fatta…”

Rino Marchesi è stato il primo allenatore di Diego Armando Maradona in Italia. Indelebili i suoi ricordi, l’ex tecnico del Napoli nella stagione 1984-85, dai microfoni di Radio Kiss Kiss racconta qualche aneddoto a Radiogol.

Portare El Diez in azzurro non fu per nulla facile. Marchesi, che quella trattativa la conosce bene e l’ha vissuta in prima persona, ricorda che per inseguire il sogno Maradona, il Napoli tralasciò qualche altro calciatore: “Trattavamo Beccalossi. Chiedemmo all’Inter anche Serena. Ma alla fine arrivò Diego e fermammo tutte le altre trattative. Una scelta di cui ne è valsa la pena. Dopo Maradona, arrivò pure Bagni...”.

Scelta difficile quella di Napoli, che in quegli anni non viveva momenti d’oro. Maradona lo sapeva, eppure, dice Marchesi, scelse Napoli per farla diventare grande. “Diego, al suo arrivo, sapeva che la squadra non era competitiva. Sperava che lo sarebbe diventata con il tempo e così è stato. La colonna portante fu Bagni, che arrivò dall’Inter…“.

Al termine di quella stagione, Marchesi lasciò Napoli. Personaggio schivo e mai polemico, si accomodò sulla guida del Como e poi ebbe l’opportunità di guidare la Juventus. Con i bianconeri, tuttavia, non ottenne risultati degni di nota. Anche perché gli venne affidata una squadra ormai logora, da rinnovare dopo i fasti del periodo di Michel Platini.

Eppure, il pensiero di Marchesi non è per la Vecchia Signora: “Quando il Napoli vinse lo Scudetto, ebbi un pò di rammarico. Con il mio Napoli facemmo più punti di tutti nel girone di ritorno. C’erano le basi per costruire la vittoria, che arrivò puntualmente anche grazie all’arrivo di altri calciatori importanti...”.

Il rammarico, comunque, non priva Marchesi dei suoi ricordi. Specialmente legati all’uomo Maradona: “Un grande uomo a disposizione di tutti, dello staff e non solo. Da un campione di quel calibro, non ti aspetti tanta umiltà e generosità. Aiutava i giovani al termine dell’allenamento. Penso a Ciro Ferrara ma anche a Caffarelli ed a tanti altri. Era a disposizione della squadra, un personaggio straordinario…“.

Un’ultima curiosità, in occasione dei Mondiali ’86 in Messico, El Diez ed il suo primo allenatore all’ombra del Vesuvio ebbero l’opportunità di incontrarsi nuovamente: “Andai a trovare Diego nel ritiro dell’Argentina. C’era anche Carmando, che suscitava l’invidia da parte dei colleghi argentini. Maradona risolse la situazione, chiedendo esplicitamente che lasciassero lavorare tranquillamente Salvatore con gli altri membri dello staff…“.

