Rinnovo Hysaj, parla l’agente: “Stanchi di rincorrere il Napoli…”

La situazione di Elseid Hysaj rappresenta il perfetto paradigma di quanto irrisorie possano essere le certezze nel calcio attuale.

Il terzino, titolare di un contratto in scadenza 30 giugno 2021, aspetta ormai da tempo di sottoscrivere il prolungamento.

Eppure, la tanto desiderata firma sotto il nuovo accordo tarda ad arrivare. Tant’è vero che l’agente dell’albanese, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal tono poco conciliante: “Sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo, ma ora sono stanco. È giusto che valuti le proposte che stanno arrivando…”.

In effetti le schermaglie dialettiche tra il procuratore di Hysaj ed il Napoli proseguono da troppo tempo perché la polemica non deflagrasse pubblicamente: “Se il Napoli farà la proposta giusta allora Hysaj resterà. Altrimenti, tra tre mesi, firma con chi gli pare. Il prolungamento non deve essere legato a quello di Gattuso…”.

Giuffredi è consapevole che il rendimento del suo assistito ha avuto una impennata con proprio con Ringhio in panchina, specialmente in questa fase iniziale della stagione. E intende far valere la cosa in sede di rinnovo: “Da quando è arrivato Gattuso, Hysaj sta facendo benissimo. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione…”.