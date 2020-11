Napoli, ecco cosa non sta funzionando

Giustificare un Napoli talmente brutto da non sembrare neppure vero, costruendo un monumento a supporto della tesi sostenuta dal suo allenatore, potrebbe essere controproducente.

A ventiquattr’ore dalla vittoria con il Rijeka, sedimentata l’adrenalina post partita e lo spavento di dover abbandonare i sogni di gloria europei prim’ancora di scavallare la fase a gironi, occorre cercare di fare chiarezza.

La schiettezza con cui Gennaro Gattuso affronta la conferenza stampa post partita, condita da quel tono di solenne incazzattura provocata dalle manchevolezze della squadra, è una dote istintiva del suo carattere. Che, però, non può essere sufficiente a esentarlo dalle responsabilità.

Perché è innegabile che il Napoli attuale abbia dei problemi. Endemici, strutturali, strettamente connessi alla filosofia dell’allenatore. Le scelte tattiche di Ringhio non stanno producendo gli sperati dividendi. Con gli azzurri che sembrano attraversare un momento di stasi nelle loro crescita. Se non, addirittura, una solenne regressione.

È bastato che i croati, come prima di loro l’Az Alkmaar ed il Sassuolo, stabilisse il suo baricentro molto basso, in fase di non possesso, disegnando linee difensive talmente compatte, per mandare ai partenopei in cortocircuito tutti i meccanismi offensivi.

Le difficoltà palesate dal Napoli a tenere il pallone tra i piedi praticamente all’infinito, ma senza alcun costrutto, limitandosi a spostarlo da un lato all’altro del campo, sono testimoniate in maniera indiretta anche dalle prime sostituzione effettuate da Gattuso.

Significativo il fatto che l’ingresso di Fabiàn Ruiz abbia ridato equilibrio e coerenza al centrocampo. Lo spagnolo ha aumentato notevolmente la qualità della mediana e gestito in maniera cattedratica il pallone, grazie alla tecnica sopraffina. Associandola alla comprensione del gioco. Qualità determinati per sfuggire alla riaggressione dei padroni di casa.

Quello che risulta davvero imbarazzante è la sorprendente apatia offensiva del primo tempo. Uno sterile giropalla in orizzontale alla ricerca del compagno più vicino. Funzionale soltanto ad aumentare la caricaturale statistica della percentuale di possesso.

Effettivamente, non sempre il meccanismo immaginato dall’allenatore per sviluppare efficacemente trame offensive di spessore funziona a dovere.

E’ vero che, specie contro squadre schierate con tanti uomini sotto la linea del pallone, rimane fondamentale una paziente circolazione, senza forzare mai l’imbucata.

Al contempo, è innegabile che il Napoli palleggi con qualità. La continuità nella costruzione dal basso, quindi, consente agli azzurri di mantenere comunque la squadra stretta e corta pure quando occupa la trequarti altrui.

Quello che difetta clamorosamente in questo particolare momento della stagione è lo smarcamento tra le linee. L’illuminazione nel trovare giocatori in maglia azzurra liberi di ricevere palloni giocabili. Ovvero, non di spalle, con uno o più avversari addosso. Bensì, guardando la porta.

Un momento della gara che non nasce da solo, per effetto della lettura estemporanea dei calciatori qualitativamente meglio dotati. Ma necessità di un lavoro preparatorio.

Muovere con ritmo e intensità il pallone, applicando costantemente i principi della giocata avanti/dietro/dentro.

Costruire triangoli continui, a diverse altezze, fino a costringere l’avversario a sovraccaricare un lato. A quel punto, ribaltare il fronte con un rapido cambio gioco.

Il comun denominatore di talune imbarazzanti prestazioni del Napoli, dunque, sta tutto qui…