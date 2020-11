Napoli, con il Rijeka tre punti e nulla più!

Anche questa sera il Napoli ha dato l’impressione di essere in fase regressiva. Al termine della partita con il Rijeka, come già in qualche altra circostanza da quand’è cominciata la stagione, si è percepita nettamente la sensazione che gli azzurri siano ancora ben lontani dall’avere una solida identità.

Al contrario, per tutto il primo tempo, la squadra di Gennaro Gattuso s’è mostrata imprecisa, confusionaria. Vagamente inconcludente. Incapace di leggere la difesa posizionale dei croati. Poco attenta nella gestione complessiva del possesso. E nient’affatto pericolosa in attacco.

La qualità nel palleggio dei padroni di casa, associata alla compattezza del blocco difensivo, idonea a ridurre sensibilmente gli spazi e limitare le verticalizzazioni tra le linee ai napoletani, è stata più che sufficiente a consentire al Rijeka di dominare la prima frazione di gioco.

Un atteggiamento tattico che ha confermato tutte le difficoltà dei partenopei ogni qual volta rinunciano ad essere fortemente aggressivi nella riconquista del pallone attraverso azioni di pressing organizzato.

Come sempre, il Napoli non pressa in maniera esasperata. Bensì, cerca di rendere difficoltosa la costruzione bassa all’avversario stabilendo il proprio baricentro all’altezza della trequarti.

Una strategia che ha permesso al Rijeka di fare densità centrale e consolidarsi sotto la linea del pallone. Costringendo così i partenopei a risalire il campo con lunghissimi giropalla.

Ai croati è bastato gestire efficacemente le scalate difensive e la precisione nel posizionamento, funzionali a sporcare un mucchio di passaggi agli azzurri. Disinnescandone la profondità e costringendoli ad un insistito palleggio, per spostarsi da una parte all’altra del terreno di gioco. Condotto, tuttavia, abbondantemente sotto ritmo. Con l’intensità tipica del dopolavoro calcistico.

Sostanzialmente, l’approccio al match del Napoli, nonché l’interpretazione data ai momenti di difficoltà attraversati nel corso del primo tempo, non è parsa sempre lucida. Gattuso avrebbe dovuto suggerire ai suoi di amministrare con maggiore pazienza il pallone.

Alcune scelte iniziali di formazione poi non hanno prodotto i frutti sperati. Specialmente l’idea di schierare contemporaneamente due centrocampisti simili, per passo e idea di gioco, come Demme e Lobotka, è stata largamente insufficiente.

I cambi hanno ridisegnato la squadra, dandole con Fabiàn Ruiz e Insigne equilibrio e raziocinio organizzativo.

Del resto, subentrando dalla panchina, lo spagnolo e il folletto di Frattamaggiore si sono sistemati nei loro ruoli naturali, permettendo allo stesso Demme di trovare coerentemente una migliore posizione in mediana.

Solo a quel punto il Napoli è riuscito a regalarsi fasi di possesso sicure, che togliessero fiducia all’avversario. Permettendo, al contempo, alla squadra di Gattuso di spostare il baricentro molti metri in avanti e condurre in porto una partita nata malissimo.

Ovviamente, scansato il pericolo di un altro passo falso in Europa League, che avrebbe potuto essere già decisivo in ottica qualificazione, il Napoli dovrà interrogarsi.

Perché, seppur solo a tratti, finora ha palesato le sue enormi potenzialità. Tuttavia, la strada da percorrere affinchè gli azzurri diano continuità alle loro ambizioni appare più lunga del previsto.

Oggettivamente, la crescita di un gruppo che sta cercando profondamente di cambiare sistema di gioco passa per Castel Volturno.

E’ necessario continuare il lavoro quotidiano, alla spasmodica ricerca dei giusti equilibri tra le caratteristiche dei giocatori a disposizione di Ringhio e la filosofia tattica imposto dall’allenatore alla squadra.