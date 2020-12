La tristezza di Renica: “Che delusione pazzesca. Magari sono scomodo…”

Alessandro Renica è un pezzo di storia del calcio a Napoli. I trofei dell’era Maradona sono anche il frutto del suo impegno. Sagacia tecnico-tattica e indomito spirito guerriero. Un professionista impeccabile. Sempre pronto a spendersi per i compagni. In una parola sola: il prototipo del calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere all’interno dello spogliatoio.

Insomma, se c’è qualcuno che merita indiscutibilmente di essere immortalato in qualsiasi progetto, funzionale a ricordare dei momenti indimenticabili per la città e la squadra, quello è proprio l’ex difensore.

Partendo da questo semplice assioma, appare quantomeno discutibile la scelta di adornare i muri della stazione Mostra, quelli che la ferrovia Cumana ha voluto dedicare alla storia del Napoli, e dimenticarsi proprio di Renica.

Ci sono un pò tutti. Ovviamente, fa bella mostra di sè la gigantografia de El Diez. Eppure l’assenza del libero che ha vestito la maglia del Napoli dal 1985 al 1991 ha fatto storcere il naso a tanti.

Tra tifosi e addetti ai lavori, infatti, la disapprovazione ha accomunato trasversale un pò tutti, in città.

Lo stesso Renica, in un post su Facebook, non ha nascosto un certo disappunto: “Ma sto sul ca**o a qualcuno? Magari sono scomodo e poco appariscente. Ma il gol al 119′ alla Juventus è unico nella storia di Napoli. Comunque sono offeso. Ma chi l’ha fatta sta mostra? Ricordo che ho fatto parte di tutto il ciclo vincente del Napoli. E poi gol pesanti, assist in tutte le annate, anche qualche ca***ata. Ma alla fine abbiamo vinto e non era facile. Meno male che mi sfogo su Facebook perché è una delusione… E poi vorrei capire perché, con quale logica sono stati inseriti alcuni murales. Che delusione pazzesca…”.

Non c’è oltraggio peggiore che si poteva fare ad un giocatore come Renica.

Il suo ruolino di marcia dice 194 partite e 16 gol in maglia azzurra: 10 nelle 136 in Serie A, 5 nelle 39 di Coppa Italia ed uno nelle sue 19 presenze in Europa.

Forse il più famoso. Sicuramente quello che l’ha fatto entrare a pieno titolo nell’Olimpo degli Dei, all’ombra del Vesuvio. Degno di imperitura menzione. Novello spartano alle Termopili. Quindi, eroe senza tempo!

E’ il 15 marzo 1989. Quarti di finale della Coppa Uefa. Il Napoli aveva perso l’andata con la Juventus. Il 2-0 metteva gli azzurri con le spalle al muro. Ribaltare il doppio svantaggio era tutt’altro che facile da realizzare.

Ma il San Paolo, quella sera, è un catino che ribolle di passione e magia.

Maradona su rigore e Carnevale rimettono in corsa la squadra di Ottavio Bianchi nel primo tempo. Poi la partita si trascina stancamente fino ai supplementari. Le squadre sono letteralmente stremate. Stanchezza fisica ed una sorta di mentale rassegnazione si è impossessata di Napoli e Juventus. Entrambe, ormai, attendono solo il fischio dell’arbitro e la lotteria dei rigori.

A quel punto, nessuno immaginava che la Storia, quella con la lettera maiuscola, pretendesse un obolo tangibile, immediatamente identificabile.

Un minuto prima che termini il secondo tempo supplementare, c’è un calcio d’angolo a favore del Napoli. Dalla mischia, in area di rigore, sbuca una testa. E Alessandro Renica, con un movimento repentino, ci mette realmente poco per entrare nel cuore dei napoletani.

Tempo e spazio si congelano per sempre, in quel convulso istante. Incornata perentoria, palla che sbatte prima a terra e poi si infila sotto la traversa di Tacconi. Tre a zero e palla al centro. Pochi secondi ancora e giunge il fischio del direttore di gara. Tutti a casa. Il Napoli è in Semifinale…

“Forse a quello che ha fatto il murales così gli ritorna la memoria… – scrive Renica, che posta il video di quella rete, accompagnandolo con una considerazione alquanto amara –. È qualcosa che io porto con grande orgoglio e la delusione è pazzesca. Ma chi vuole scrivere la storia in questo modo? Ma che ne sapete?”.

Già, che cosa ne può sapere, chi è stato talmente distratto da dimenticare. Omettere, trascurare un attimo che cristallizza l’epica.

Perché quella palla assassina, che sbuca in mischia, Alessandro non poteva prepararsi ad affrontarla. Certamente, non era possibile studiarne la traiettoria. Tantomeno, comportarsi di conseguenza. E’ stato un attimo. L’istinto ha suggerito a Renica dove muoversi, disegnando una coreografia aggraziata.

Per questo motivo, ma non solo, dimenticarsi dello spirito indomito e combattivo che il libero prelevato dalla Sampdoria riuscì a conferire al Napoli del Re, appare un affronto gratuito.

Quella squadra meravigliosa, irripetibile, dal talento offensivo sublime, era manchevole. O meglio, incompleta di quella straripante personalità difensiva che fu in grado di garantire l’ex Doria alla fase di non possesso di quel Napoli.

Forse i più giovani, le nuove leve della passione calcistica, conoscono poco Renica. Maggiormente attratti da icone pop, che hanno davvero poco a che fare con il mestiere di calciatore. Top Player (o presunti tali…) dal fisico scolpito, con i capelli sempre in ordine. Anche un momento dopo il triplice fischio finale di una partita tiratissima. Neanche fossero appena usciti da un coiffeur.

Certamente, Alessandro è un tipo meno mediatico rispetto ai “fenomeni” attuali. Nondimeno, incarna lo spirito puro del gioco. Quello in cui i calciatori di Serie A parlavano meno di loro stessi. Preferendo che a pubblicizzarli fossero i fatti.

In definitiva, la concretezza del Campione. E pure in questo caso, la maiuscola non può che essere doverosa…

Perchè, quel gol segna l’attimo in cui il Napoli del Re comincia a credere veramente che possa realizzarsi Una Esaltante Favola Azzurra!

L’inizio di un amore sbocciato con la sua gente, che Alessandro non ha mai dimenticato. E che i napoletani mai destineranno all’oblio. Se ne faccia una ragione qualche tronfio burocrate…

Segui anche PerSempreCalcio