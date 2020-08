Reguilon e la trattativa col Real: film già visto

Il Napoli adocchia un calciatore del Real Madrid in prestito ad un’altra squadra. Piace da morire al tecnico azzurro. Si trova un accordo col calciatore. Ma quando si arriva a trattare col Real c’è un problema. Il Napoli vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Real invece pretende il prestito con obbligo di riscatto. Non avete la sensazione di aver già visto questo film?

Chi vi scrive sì, ha questa sensazione. Del resto chi di mestiere fa (o faceva?) il produttore cinematografico sa come funziona la cosa. Al sottoscritto sembra di essere tornato indietro di un anno. Ricordate la storia di James? Tutto fatto, sembrava dove essere a Dimaro prima ancora del resto dei compagni di squadra. E’ andata come è andata. Cambiate il nome, sostituite James con Reguilon. Non vi sembra la stessa storia? Sarà uguale anche il finale?

Vedremo come andrà a finire. Le storie sono simili, ma non identiche. James era uno di quei calciatori ai quali De Laurentiis è allergico. Giocatore fatto e finito, ingaggio pesante. La certezza che il valore è destinato a scendere, vista anche l’età. Reguilon è giovane, deve affermarsi ancora. Ha un ingaggio decisamente inferiore. E se funziona il suo valore è destinato a salire.

C’è un’altra colossale differenza. De Laurentiis non voleva James, difatti non solo non lo ha preso, ma non ha preso nessun giocatore con quelle caratteristiche. Era un pallino di Ancelotti. E il presidente non voleva prendere un calciatore col rischio di trovarselo sul groppone dopo che il tecnico fosse andato via. Il discorso del terzino sinistro è diverso. Al Napoli serve, tanto è vero che lo cerca da anni. Ma…

Il Napoli un terzino sinistro lo cerca da anni, diciamo da due anni, dal giorno in cui in società si è capito di non poter contare su Ghoulam. Il problema però è che se Ghoulam non libera la casella, non viene nessuno. Esattamente come lo scorso anno. Esattamente come due anni fa. E qui viene il sospetto: vuoi vedere che Reguilon e la trattativa col Real serve per prendere tempo? Fino a quando Ghoulam non va via continua il teatrino. Poi potrebbe sbloccarsi. Con Reguilon, o magari con un altro giocatore. Ma se l’algerino non trovasse squadra il tormentone andrà avanti fino a fine mercato.

Poi qualcuno dirà che Ghoulam sta meglio, semmai c’è sempre Hysaj che può giocare anche a sinistra. La scorsa estate si spacciò addirittura Luperto in quel ruolo. Insomma, il remake del film “Arriva James” potrebbe servire solo a coprire la mancata copertura del ruolo se Ghoulam non va via. In questo momento sarebbe brutto dire che l’alternativa a Mario Rui è Hysaj. Meglio dare la colpa al Real che dà in prestito i giocatori (James al Bayern, Reguilon al Siviglia) e che dal Napoli pretende l’acquisto…