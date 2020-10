Un Napoli che sa soffrire espugna la casa della Real Sociedad

Il Napoli pensa all’Europa e probabilmente gli balza subito alla memoria la musichina della Champions. Un tempo lontano soltanto un anno, passato a frequentare i Top Club. A giocarsela alla pari con loro, contendendogli onori e qualificazioni.

Il presente, ovviamente, racconta tutt’altra storia. E bisogna necessariamente immaginare di riscriverlo. Magari prendendo spunto dalla serata dell’Estadio Municipal de Anoeta.

L’impianto di San Sebastián, pomposamente ribattezzato per motivi di sponsorizzazione Reale Arena, è stato testimone di una partita d’altri tempi. Sicuramente poco spettacolare, secondo i canoni dell’estetica trascendentale. Ma assai sofferta.

Costantemente sul filo della tensione e forse per questo, emotivamente ancora più impattante rispetto al valore dei tre punti conquistati.

Non è che sia poi così scontato di questi tempi uscire indenni da uno scontro con la Real Sociedad!

Comunque è stata una partita mica male. Soprattutto dal punto di vista tattico. Con i padroni di casa che hanno scelto consapevolmente di cambiare il loro solito modo di approcciarsi alla gara. Alzandosi tantissimo e portando molti uomini nella metà campo partenopea, con l’idea di disinnescare agli azzurri le fonti di produzione primaria del gioco.

Quella costruzione dal basso funzionale a dominare il possesso con scambi corti e continui triangoli costruiti sul breve, idonei ad attirare in avanti il pressing, creando al contempo spazio in profondità, per superarlo con improvvise verticalizzazioni. Marchio di fabbrica del Napoli di Gattuso.

Che dal canto suo s’è fatto trovare puntuale all’appuntamento.

Poiché il piano gara pensato inizialmente da Ringhio non sortiva gli effetti sperati, la squadra ha messo da parte le velleità di dominio. Orientandosi, invece, verso la sofferenza.

Invero, nel momento esatto in cui serviva stringere i denti, serrare i ranghi e gettare il cuore oltre l’ostacolo, il Napoli ha determinato l’andamento della gara.

Del resto, l’Europa League appartiene di diritto a chi pensa di affrontarla non come un mero disturbo infrasettimanale. Bensì a quei gruppi ferocemente determinati a percorrerne ogni singola tappa come se non ci fosse un domani.

Un po’ come hanno fatto tutti i protagonisti della serata basca in maglia azzurra. Capaci di tirare fuori sino all’ultima stilla di sudore una volta compreso quanto fosse importante compattarsi.

Pure subire per larghi tratti del match i tentativi della Real Sociedad di trovare spazi tra le linee serratissime del Napoli attraverso i continui cambi di campo.

Eppure, la luce in fondo al tunnel ha sempre avuto lo stesso volto. Quello della sagacia, mista a patimento e afflizione palesata senza disunirsi dagli azzurri.

Rimanere mentalmente in partita, continuare a stare stretti e corti, mentre la squadra di Alguacil tesseva la sua rete avvolgente fatta di tocchi sincopati e obnubilanti, testimonia la rapidità di pensiero nella lettura delle giocate avversarie, con conseguenti adattamenti strategici.

Sostanzialmente, il pensiero tattico della squadra di Gattuso s’è dimostrato più veloce della gambe avversarie. Dando prova di una rinnovata maturità, spendibile tanto in campionato, quanto nel prosieguo dell’avventura europea…