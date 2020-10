Napoli, in Europa nessuno è titolare fisso

Il promettente inizio di campionato del Napoli ha fatto da contraltare all’incredibile sconfitta dell’esordio europeo.

Al di là dell’infausta serata con l’Az Alkmaar, tuttavia, sembra che gli azzurri abbiano ancora un discreto margine per cercare di fare strada in Europa League. Il passaggio del turno è ampiamente alla portata della squadra di Gennaro Gattuso.

Ovviamente, il crocevia per indirizzare la qualificazione nel girone F passa necessariamente per la sfida di giovedì sera.

Perché se il Napoli vuole continuare ad avere un futuro dovrà guardarsi dalla Real Sociedad. Senza pensare eventualmente al percorso successivo. Ed alle sfide affascinanti con le squadre che retrocederanno poi dalla Coppa dalle Grandi Orecchie.

Un’ambizione legittima. Magari addirittura doverosa, se dovessimo utilizzare esclusivamente le sensazioni positive suscitate dalle prestazioni in Serie A, come parametro per comprendere appieno l’obiettivo minimo cui potrebbero ambire all’ombra del Vesuvio.

È evidente come in campionato Gattuso abbia saputo mettere tutti i giocatori della rosa a sua disposizione nelle migliori condizioni per esprimere il loro potenziale. Evitando, dunque, di costruire una formazione-tipo.

Al contempo, Ringhio ha scelto di utilizzare i turni infrasettimanali europei per valorizzare l’organico nella sua interezza. La strategia, però, non è quella di ricorrere ad una massiccia turnazione. Far rifiatare i titolarissimi, concedendo il contentino a chi gioca meno. Quanto piuttosto dividere equamente il minutaggio tra tutti

Nessun insostituibile. Bensì giocatori intercambiabili su cui investire.

In vista della trasferta di San Sebastian, quindi, saranno indubbiamente di aiuto le rotazioni e la rosa lunga, funzionali ad offrire soluzioni diversificate da sfruttare in base alla partita. Nonchè alle debolezze dell’avversario.

Non a caso, nell’ottica di non stravolgere la squadra da opporre alla Real Sociedad, Gattuso dovrebbe cambiare soltanto tre giocatori di movimento. Uno per reparto.

In difesa, Hysaj dovrebbe far riposare Di Lorenzo, tornando nella sua posizione naturale di terzino destro.

A centrocampo, qualora Bakayoko non recuperasse appieno dai postumi dell’infortunio patito a Benevento, verrebbe surrogato da uno tra Lobotka e Demme.

Per l’attacco, invece, occhio all’ipotesi Petagna, in luogo di Mertens.

Per quanto riguarda il portiere, in ossequio alla logica con cui finora si sono alternati Ospina e Meret, giovedì sera probabilmente toccherà all’estremo difensore colombiano.