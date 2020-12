Real Sociedad e Maradona: Stefano Borghi dice la sua

A Radio Punto Nuovo si parla di Real Sociedad e Maradona. Nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Stefano Borghi, telecronista Dazn.

La nota voce sportiva ha dato acuti pareri tattici sul momento di forma della Real Sociedad, analizzando assenze e punti di forza del team allenato da Alguacil.

“La Sociedad non si sta ridimensionando. Ha assenze importanti: Oyarzabal è un giocatore fondamentale, crea il sistema offensivo. David Silva è quello che accende la luce. Rimane squadra che offre un calcio molto bello da vedere, quella con il Napoli è gara da livello Champions. Merino è il cardine di questa squadra, gran bel mancino. In attacco chi gioca? José ed Isak sono intercambiabili. Isak non devi farlo infilare in un corridoio: ma, parliamo di due numeri nove con un struttura ed modo di giocare molto moderni”.

Victor Osimehn, una delle tante assenze della gara

Poi un pensiero su un tema molto caro ai partenopei: “Morte di Maradona? L’ho vissuta con dolore, è mancato il calcio, è mancata un’emozione continua. La mia reazione è stata: Maradona va raccontato, ma Maradona non è vero che non c’è più. Maradona è eterno, è in ogni pallone che rotola. A 16 anni, primo pallone che tocca Maradona in prima divisione argentina, fu un tunnel! Il vero Diego è stato a Napoli: ho visto tutti i gol che ha fatto in Argentina, la cosa che mi ha più colpito sono tutte le botte che prendeva. Rispettava anche tutti quelli che lo menavano”

Il match sarà valido per il passaggio del girone, al Napoli basterebbe anche solo un pareggio, mentre i baschi dovranno ben guardarsi da ciò che accadrà a Fiume. Il Rijeka infatti ospita gli olandesi dell’AZ, che con una vittoria ed un eventuale pareggio al Maradona della Real Sociedad, passerebbero il turno.

Il Napoli ha l’occasione per agganciare il primo vero obiettivo stagionale.

Potrebbe interessarti anche questo

Segui anche PerSempreCalcio.it