Gioca nella Real Sociedad l’astro nascente della Liga

La Real Sociedad guida la Liga e molti potrebbero pensare ad un’anomalia che ha permesso ad una realtà di provincia come quella basca di mettersi alle spalle le cd. “tre sorelle”.

Effettivamente, la squadra di Imanol Alguacil è titolare di un budget neanche lontanamente equiparabile agli investimenti di Barcellona, Real ed Atletico Madrid.

Eppure, mai come in questa prima parte di campionato, appare reale la sensazione che la media borghesia iberica possa insidiare la leadership dei tradizionale Top Club.

Dopo tanti anni di squilibrio, dunque, sembra davvero che non solo la Real Sociedad, ma anche il Granada, abbiano l’opportunità di ambire a qualcosa di diverso della semplice speranza di accaparrarsi l’ultimo posto utile per partecipare alla Champions League.

E’ innegabile che i baschi abbiano approfittato del pessimo inizio di stagione del Barcellona. Nel complesso, però, hanno colorato una parte del grigiore che ha ammantato come una cappa la Liga, grazie alla presenza di un affermato Top Player, ancora voglioso di mettersi in discussione, come David Silva.

Nonché, sfruttando le qualità di un giovane dal valore assoluto: Mikel Oyarzabal.

Veterano della Liga, nonostante abbia soltanto 23 anni, in questa stagione Oyarzabal ha raggiunto un livello di rendimento altissimo, alle soglie della definitiva consacrazione.

Non ha mai avuto paura di assumersi grandi responsabilità. Aggregato alla prima squadra dal gennaio 2015, è diventato titolare la stagione successiva, ereditando con il tempo la maglia numero 10 da una leggenda del club di San Sebastian come Xabi Prieto.

E’ un giocatore talmente intelligente, che può giocare ovunque possa servire alle necessità tattiche di Imanol.

Poiché è capace di modulare la sua tecnica sopraffina a seconda della zona del campo in cui viene schierato, mantenendo immutata la precisione nei fondamentali anche a ritmi elevatissimi.

In questo momento l’allenatore preferisce farlo partire da attaccante esterno, indifferentemente sia a sinistra che a destra.

Ma può destreggiarsi comodamente pure tra le linee, galleggiando sulla trequarti, alle spalle del vertice alto della prima linea basca.

L’abilità nelle letture ne rimarca la maturazione tattica rispetto all’età anagrafica. Infatti, non è mai pigro. Specialmente quando si muove, tagliando dall’esterno verso il centro, dietro i centrocampisti avversari. Agendo sostanzialmente da sottopunta.

Se il Napoli vuole continuare ad avere un futuro in Europa League, dovrà guardarsi da questo offensive player tutto mancino. Dai piedi grossi – calza il 47 – e dolcissimi. Ma con un cervello finissimo, che ne determina la completezza calcistica.