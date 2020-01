Re:” Mertens può partire a gennaio, se….”

Riccardo Re a Sky Sport :” Mertens può andare via a gennaio.Questa l’ultima notizia che trapela da Castel Volturno.Il giocatore è in scadenza di contratto e il Napoli non riesce a rinnovare il suo cotratto. Ricordiamo che Dries è quasi a fine carriera e quindi se arrivasse un’offerta notevole per il suo cartellino, allora il Napoli prenderebbe in considerazione la sua cessione.Tale cessione sarebbe comunque un bene per tutti ,tranne che per i tifosi,