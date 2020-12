Questa è la Lazio, tra il ritorno di Reina e la pericolosità di Immobile

Non c’è tregua in questo periodo ed il Napoli, che deve velocemente smaltire la frustrazione per l’ultima sconfitta, è chiamato a concentrarsi su un altro big match: domenica alle 20.45 gli azzurri affronteranno la Lazio all’Olimpico. L’incontro, valevole per la 13^ giornata di campionato, arriva in un momento fondamentale per entrambe le squadre.

La squadra capitolina occupa il 9° posto in classifica con 18 punti, sono 18 anche i goal segnati mentre 20 quelli subiti; in Champions League hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale arrivando 2° nel girone con 2 vittorie e 4 pareggi (dunque, imbattuti), 11 sono i goal segnati mentre 7 quelli subiti.

I numeri non raccontano di una squadra in salute

Nelle ultime 5 partite la Lazio ha collezionato 3 pareggi (Benevento, Brugge e Borussia Dortmund), 1 sconfitta (Verona) ed 1 vittoria (Spezia), il tutto subendo sempre goal (ultimo cleansheet il mese scorso contro il Crotone). Faticano a creare occasioni e, come certificato dall’ultima prestazione contro il Benevento, la squadra appare generalmente stanca.

La rosa, non troppo profonda, sta creando problemi a Simone Inzaghi soprattutto nella ripresa (anche se proprio contro il fratello la squadra ha faticato fin dall’inizio).

Come potrebbe presentarsi in campo la Lazio

La formazione tipo della Lazio è il 3-5-2, con il centrocampo fulcro principale del gioco grazie alla grande qualità di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I biancocelesti cercano sempre la verticalizzazione tra le linee, un fondamentale in cui Luis Alberto eccelle; il Napoli dovrà quindi occupare bene la zona centrale del campo e fare filtro.

Gli azzurri ritrovano un grande ex tra i pali: Pepe Reina, che ha scavalcato Strakosha nelle gerarchie di Inzaghi risultando più affidabile tra i pali e nella costruzione dal basso, dando alla Lazio un’arma in più in fase di possesso grazie alla sua qualità nel palleggio.

In questa stagione Immobile risulta più partecipe al gioco della squadra, infatti si abbassa spesso per ricevere palla dai compagni; questa novità nasce in realtà delle difficoltà della Lazio in fase offensiva, se Luis Alberto e Milinkovic non riescono a trovare l’imbucata le Aquile hanno come arma alternativa la potenza di Correa nell’1 vs 1, dunque il napoletano viene escluso dal gioco anche per grandi tratti di partita.

Immobile risulta in ogni caso molto pericoloso anche da fuori area (spettacolare l’ultimo goal contro il Benevento), ed è ovvio che riuscire ad isolarlo sarà una delle priorità del Napoli. Per gli azzurri sarà fondamentale anche non farsi schiacciare sugli esterni, sulle fasce i capitolini spingono molto, soprattutto con Lazzari.

La Lazio ha, come tutte le squadre, dei difetti. Il pressing alto effettuato da Milinkovic ed Escalante (o Cataldi) è molto lento, dunque il Napoli dovrà sfruttare le qualità dei suoi centrocampisti – Fabiàn e Zielinski su tutti – per superare una prima linea di pressing ed innescare la velocità di Lozano o la tecnica di Politano. Le assenze di Insigne e Mertens si faranno sentire in diverse occasioni, i loro passaggi sono spesso illuminanti ed il Napoli riscontrerà qualche problema in più in fase di costruzione con l’avversario schierato.

Raffaele De Santis in collaborazione con Francesco Galardo

