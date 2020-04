Può piacere o no, ma De Luca è uno che ha le palle

Può piacere o no, De Luca è politico vero. Si prende le sue responsabilità, a costo di apparire impopolare. Sulla gestione dell’epidemia da Coronavirus non ha problemi a “decidere”. Il suo pensiero è conosciutissimo, ma l’ha voluto ribadire su twitter.

“Noi non terremo in piedi un minuto in più, ma nemmeno un minuto in meno, le misure restrittive per la Campania. Lo faremo sulla base di quello che è giusto fare per il bene della nostra regione”.

Ed ancora, con chiaro riferimento a quello che avviene in altre regioni:

“Saremmo anche noi felici di avere qualche apertura in più delle attività commerciali, ma lo faremo da persone responsabili, per ragioni di tutela delle nostre famiglie e delle nostre comunità, non per ragioni di opportunismo”.

A questo punto c’è anche la logica conseguenza delle sue parole.

“A scanso di equivoci la posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese. Per questa ragione, e per evitare stupidi commenti, per quanto riguarda la Campania, – per evitare il diffondersi dell’epidemia – dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio, e ancora riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori e controlli scrupolosi alle stazione ferroviarie”.