Un nuovo mistero italiano: la Protezione Civile è reticente su chi non ha voluto la zona rossa ad Alzano e zone limitrofe

In Italia siamo all’assurdo. Nelle regioni dove c’è stato il maggior numero di morti, dove ancora c’è un tasso di contagio elevatissimo si spinge per ripartire. Regioni che hanno tenuto la situazione sotto controllo hanno il freno a mano tirato. Poiché non c’è stato nessun cambio alla guida di nessuna regione, abbiamo l’assurdo che gli stessi Governatori che hanno ottenuto i risultati peggiori, ora vogliono guidare la ripartenza. Dietro quello che sembra un nuovo mistero all’italiana: con la Protezione Civile reticente su una informativa dei primissimi giorni di marzo.

Riavvolgiamo il nastro. Ieri il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli non ha voluto rilevare l’informativa partita dal suo Ufficio per la chiusura di Alzano e zone limitrofe. Si era ai primissimi giorni di marzo, zona Rossa erano solo Codgno e Vo in Veneto. Ma nell’Ospedale di Alzano era stato fatto un macello terribile, ed era chiaro che il contagio si sarebbe diffuso. Nonostante le insistenze dei giornalisti Borrelli ha detto che, forse, se ne parlerà a emergenza conclusa. Lasciando intendere che per il momento non il caso di far sapere certe cose. E’ chiaro che è questo il principale nodo da sciogliere per capire quello che è successo. Perché è successo. Il dramma tra Bergamo e Brescia, è evidente, è nato per quella scelta scellerata.

A pensare male si fa peccato ma spesso si indovina. Da tempo circola in rete, anche su siti molto autorevoli, la versione che vuole la Protezione civile nei primissimi giorni di marzo, chiedere la “zona rossa”. Lo stesso sindaco di Bergamo più volte ha detto che ci si aspettava questa decisione da un momento all’altro. Il Governo aveva già inviato in zona l’esercito per mantenere il controllo del territorio. Ma Alzano, la Val Seriana e Nembro non sono mai stati dichiarati zona rossa. Con effetti disastrosi.

Chi è stato a non volere la zona rossa ad Alzano?

Chi è stato a non volere la zona rossa? Non sappiamo chi ha avuto più peso nella decisione, ma il Governo e la Regione Lombardia sono colpevoli. Entrambi avevano, autonomamente, il potere di farlo. Non l’ha fatto nessuno dei due. Con gli effetti che tutti conosciamo. La colpa è di entrambi. Perché non è stato fatto nulla? Non lo sappiamo, non lo sapremo mai con precisione. Il sospetto che ci siano state pressioni da parte degli imprenditori del posto è fortissimo, ovviamente. Magari qualche magistrato proverà anche ad indagare se si è trattato di pressioni lecite, o di corruzione. C’è un’ovvia presunzione di innocenza. Ma non possiamo far finta di nulla, dimenticare usi e costumi italici, specie lombardi, “Mani Pulite” docet.

In assenza di una versione ufficiale non sappiamo come siano andate le cose nei primissimi giorni di marzo. Sappiamo solo che l’8 marzo fu dichiarata zona arancione tutta la Lombardia. Due giorni dopo tutta l’Italia è diventata zona arancione. Ma la “zona arancione” ha molte meno limitazioni. La Valseriana sostanzialmente non è mai stata isolata del tutto.

LA cosa strana è che oggi proprie quei territori martoriati chiedano più di tutti la riapertura totale. Una follia. E’ un diritto dei cittadini italiani, lombardi prima di tutto, sapere oggi come sono andate le cose ai primi di marzo. Perché una cosa è certa: non può essere certo chi ha sbagliato a marzo a dover indicare adesso come venirne fuori. Specie se a conti fatti la ricetta è la stessa disastrosa di due mesi fa.