Preziosi passibile di denuncia per epidemia colposa: cosa aspetta il Codacons ad intervenire?

Il mondo del calcio in un certo modo continua a sentirsi al di sopra della legge. La sola idea che il Napoli possa avere la partita persa a tavolino contro la Juve è risibile. E difatti non l’avrà. Si è arreso finanche Tuttosport che oggi parla di inciucio: partita da ripetere. Non si sa poi perché aggiunge un punto di penalizzazione al Napoli, ma lasciamo perdere. Il problema è che spesso si parla senza rendersi conto di quello che si dice. Agnelli domenica sera, subito dopo la “non partita” ha detto un paio di frasi gravi. Ha detto che lui avrebbe fatto partite ugualmente la Juve, qualora l’ASL di Torino avesse messo in isolamento i giocatori. E’ a tutti gli effetti istigazione alla violazione della legge penale. Non contento ha peggiorato la situazione dicendo che l’ASL di Torino però una cosa del genere non l’avrebbe mai fatto.

Ma lasciamo perdere Agnelli. Diciamo che ha parlato a caldo, nell’emozione del momento. E in fin dei conti ha solo detto che avrebbe commesso un reato. Ma non l’ha commesso davvero. Anche la storia dell’ASL torinese che non avrebbe emesso un provvedimento del genere va letta nel contesto giusto. Agnelli partita dal pre-concetto che fosse stato De Laurentiis a chiedere l’intervento delle autorità sanitarie. La Juve una cosa del genere non l’avrebbe mai fatta, in questa ottica non ci sarebbe stato nessun provvedimento.

Le parole gravissime sono state quelle di Preziosi. Che ha dichiarato: “La mattina della partita col Napoli tanti giocatori stavano male. Non abbiamo detto nulla, e giocato regolarmente”. Delle due l’una: o Preziosi ha detto una cazzata, per criticare De Laurentiis, o è un pazzo criminale. Se fosse vero che molti giocatori si sono sentiti male è criminale aver giocato. E’ vero, i tamponi del giorno prima avevano attestato la loro negatività. Ma si trattava di giocatori venuti a contatto diretto con due risultati positivi. Il tampone arriva 5 giorni dopo l’inizio dell’incubazione. Era molto probabile, per non dire certo, che quei giocatori fossero contagiati.

Il Codacons ha denunciato De Laurentiis che si era presentato ad un Consiglio di Lega positivo, ma senza saperlo. E con un unico sintomo, il mal di pancia, che solitamente non è associato al Covid. A De Laurentiis per altro prima dell’ingresso alla sala del Consiglio aveva misuraoa la temperatura 3 volte. Cosa spetta il Codacons a denunciare Preziosi dopo una simile dichiarazione?

Ed anche: perché le ASL napoletane non intervengono o la stessa magistratura non intervengono? Almeno 2 residenti campani sono stati contagiati a seguito di questa follia. O davvero vogliamo pensare che il calcio sia al di sopra della legge?