Queste le parole del virologo Pregliasco sul derby tra Inter e Milan.

“INTER-MILAN – “Giocarlo la settimana prossima è un rischio. Basta veramente un niente, anche un ottimo protocollo non porta a rischio zero e forse va aggiornato visto che in inverno abbiamo più coscienza di cosa possono fare gli asintomatici”.