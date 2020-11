Portella: “Nazionali? Speriamo che rientrino senza danni”

Interessante intervento oggi a Voce di Popolo, la rubrica mattutina di Marte Sport Live, quello del Prof. Giuseppe Portella che ha espresso dubbi sulla pericolosità di giocare partite evitabili per le nazionali.

Il membro dello staff che esegue ed analizza i tamponi del club partenopeo ha dichiarato: “Non tutte le nazionali hanno lo stesso protocollo per i controlli dei tamponi. Attendiamo i rientri dei calciatori azzurri per verificare che i danni siano stati limitati”.

Aggiunge poi in merito alla questione che ha portato il club di De Laurentis in tribunale: “Il protocollo è stato stilato in un momento epidemiologico diverso da quello attuale, dove si contavano circa 200 contagi al giorno. Adesso la situazione è peggiorata e si sarebbe dovuto riguardare per tempo il protocollo”. Riguardo poi le sue sensazioni sulla decisione della società di ricorrere al TAR: “Il Napoli era fermamente intenzionato a partire per Torino, ma l’ASL di competenza ha impedito la trasferta. Personalmente mi sento fiducioso per il ricorso, il club può far valere le proprie giuste motivazioni”.