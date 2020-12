Pistocchi: “Campionato equilibrato, ma la Juve resta favorita”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Sportmediaset: “È un campionato molto equilibrato, con 4 squadre che giocano lo stesso calcio. Gattuso molto bravo ad alternare uomini e moduli, non fare sempre le stesse cose. Quando sei prevedibile ti trovano le misure. Avete visto il 3-5-2 di Conte: nonostante potesse fare 5 gol nel primo tempo, ha giocate leggibili. La Juve resta favorita per la rosa. Inter-Napoli? All’Inter sono mancate le finalizzazioni. Mi aspetto che l’Inter faccia la gara e mi aspetto un Napoli simile a quello visto in Coppa Italia. Sappiamo che l’Inter è forte sulle fasce. Mi aspetto una gara con queste caratteristiche”.