Pistocchi: “ Accuse pesantissime e gravi, grande danno alla storia del club!

Intervistato da Radio Kiss Kiss il noto opinionista e conduttore televisivo Maurizio Pistocchi, riguardo la sentenza del ricorso del Napoli sul 3-0 a tavolino per la gara contro la Juventus e il punto di penalizzazione, completamente respinta dalla Corte Sportiva D’Appello Nazionale: “Il Napoli ha subito delle accuse molto gravi con termini molto pesanti che hanno provocato così un danno all’immagine del club non indifferente, sporcando la storia di quest’ultimo. In tanti anni di giudizio sportivo è la prima volta che sento frasi così pesanti, con un uso di parole simili a quelle utilizzate ai tempi di Calciopoli. Non mi meraviglierei se la società chiedesse un risarcimento per i danni di immagine, poiché accusati di scelta volontaria e premeditata. Ora non resta al Napoli che dimostrare il contrario mediante documenti certi.”

Il giornalista però non era fiducioso riguardo l’ esito di questa sentenza come ha sostenuto: “La Lega non poteva permettere al Napoli di rigiocare la partita, data la situazione attuale a causa del virus e delle numerose gare da recuperare, ma andavano sicuramente usati altri termini.”

Andrea Ponticelli